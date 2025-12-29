Así fueron las ventas en comercios minoristas previo a navidad

Las ventas navideñas en los comercios minoristas pymes subieron 1,3% frente al año pasado, a precios constantes.

La Navidad 2025 se caracterizó por una alta implementación de acciones comerciales, alcanzando al 89,3% de los establecimientos. No obstante, el consumo reflejó una marcada austeridad y dependencia del crédito debido al nivel de endeudamiento y la retracción del poder adquisitivo de los hogares.

Para el 32,7% de los comerciantes, las ventas fueron mejor o mucho mejor de lo esperado, mientras que el 21,4% señaló que fueron peor o mucho peor. En tanto, el 45,9% opinó que fueron iguales a lo que suponían.

Si bien se registró una mayor previsibilidad en los precios, la demanda se concentró en segmentos económicos y ofertas específicas, traccionada principalmente por herramientas de financiación extendida y el impacto, en algunos casos, de bonos provinciales que compensaron parcialmente la debilidad de los ingresos corrientes.

El ticket promedio se ubicó en $36.266, siendo el valor más alto $60.041 en calzado y marroquinería, y el más bajo $34.484 en librerías.

Respecto a la incidencia de la actividad navideña en el balance comercial del mes, el 40,9% de los consultados manifestó que las ventas “sumaron, pero no cambiaron el panorama”. Por su parte, el 31,1% de los comercios señaló que “tuvieron un impacto moderado en las ventas mensuales”, mientras que un 21,9% de la muestra consideró que “fueron claves para impulsar las ventas del mes”. Finalmente, el 6,1% restante indicó que no tuvieron impacto en el desempeño del periodo.

Los datos surgen de un relevamiento realizado por CAME entre el martes 23 y miércoles 24 de diciembre.

De los 6 grandes rubros relevados, crecieron Perfumería (+27,8), Calzado y marroquinería (+3,3%) e Indumentaria (+1,3%). En cambio, cayeron Librería (-1,4%), Equipos de audio y video, celulares y accesorios (-4%) y Juguetería (-6,6%).

