Horarios y bajadas del servicio de guardavidas para los últimos días de diciembre en el distrito

La tercera etapa del Operativo de Seguridad en Playa correspondiente a la temporada 2025/2026 continúa hasta el 31 de diciembre brindando servicio de cobertura de guardavidas en el horario de 9.00 a 19.00 a lo largo de las distintas localidades delPartido de La Costa. Desde el 1° de enero comenzará una nueva etapa que amplía las prestaciones a los vecinos y visitantes de La Costa.

En este marco, las bajadas habilitadas con servicio de guardavidas son las siguientes:

SAN CLEMENTE:

Punta Rasa; Playa Norte; calles 48, 50, 32, 4 Norte, 2 Norte, 2 Sur, 3 Sur, 13 y 19; Muelle; Av. Segunda; A.C.A; calles 69, 71 y 73.

LAS TONINAS:

Calles 8, 18, 26, 32, 36, 44, 45, 50 y 54.

SANTA TERESITA:

Camping Estancia El Carmen; calles 24, 26, 28, 30, 33, 35, 39, 41, 44, 46, 48 y 50.

MAR DEL TUYÚ:

Calles 54, 58, 61, 63, 67, 72, 79, 82, 86, 90, 94 y 97; Muelle.

COSTA DEL ESTE:

Avenidas 1, 2, 3, 4, 5 y 6.

AGUAS VERDES:

Calles Chiriguano, Cormorán y Yate Fortuna.

LUCILA DEL MAR:

Villa Los Niños; Santa Fe; Córdoba; Misiones; Rebagliatti; Entre Ríos; Salta; Jujuy y Río Negro.

Costa Azul:

Urquiza; Alberdi; Sarmiento y Duhau.

SAN BERNARDO:

Obligado; Frías; Gutiérrez; Hernández; Hernandarias; Av. San Bernardo; Garay; Santa María de Oro; Andrade; Falkner; Esquiú; Strobel; Mensajerías; Drumond y Machado.

MAR DE AJÓ NORTE:

Belgrano; Sarmiento; Corrientes; Moreno y San Luis.

MAR DE AJÓ CENTRO:

Rial; Ramos Mejía; Avellaneda; Prefectura; Azopardo y Blanco Encalada.

MAR DE AJÓ SUR:

Sacconi; La Argentina; López Calvetti; Brown; Colón; Gaito y Torino.

NUEVA ATLANTIS:

Etcheverría; Roldán; Cobos y Newton (Camping).

