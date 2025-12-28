Horarios y bajadas del servicio de guardavidas para los últimos días de diciembre en el distrito
La tercera etapa del Operativo de Seguridad en Playa correspondiente a la temporada 2025/2026 continúa hasta el 31 de diciembre brindando servicio de cobertura de guardavidas en el horario de 9.00 a 19.00 a lo largo de las distintas localidades delPartido de La Costa. Desde el 1° de enero comenzará una nueva etapa que amplía las prestaciones a los vecinos y visitantes de La Costa.
En este marco, las bajadas habilitadas con servicio de guardavidas son las siguientes:
SAN CLEMENTE:
Punta Rasa; Playa Norte; calles 48, 50, 32, 4 Norte, 2 Norte, 2 Sur, 3 Sur, 13 y 19; Muelle; Av. Segunda; A.C.A; calles 69, 71 y 73.
LAS TONINAS:
Calles 8, 18, 26, 32, 36, 44, 45, 50 y 54.
SANTA TERESITA:
Camping Estancia El Carmen; calles 24, 26, 28, 30, 33, 35, 39, 41, 44, 46, 48 y 50.
MAR DEL TUYÚ:
Calles 54, 58, 61, 63, 67, 72, 79, 82, 86, 90, 94 y 97; Muelle.
COSTA DEL ESTE:
Avenidas 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
AGUAS VERDES:
Calles Chiriguano, Cormorán y Yate Fortuna.
LUCILA DEL MAR:
Villa Los Niños; Santa Fe; Córdoba; Misiones; Rebagliatti; Entre Ríos; Salta; Jujuy y Río Negro.
Costa Azul:
Urquiza; Alberdi; Sarmiento y Duhau.
SAN BERNARDO:
Obligado; Frías; Gutiérrez; Hernández; Hernandarias; Av. San Bernardo; Garay; Santa María de Oro; Andrade; Falkner; Esquiú; Strobel; Mensajerías; Drumond y Machado.
MAR DE AJÓ NORTE:
Belgrano; Sarmiento; Corrientes; Moreno y San Luis.
MAR DE AJÓ CENTRO:
Rial; Ramos Mejía; Avellaneda; Prefectura; Azopardo y Blanco Encalada.
MAR DE AJÓ SUR:
Sacconi; La Argentina; López Calvetti; Brown; Colón; Gaito y Torino.
NUEVA ATLANTIS:
Etcheverría; Roldán; Cobos y Newton (Camping).