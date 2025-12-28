El Partido de La Costa registró un flujo turístico positivo durante el fin de semana de Navidad, y los primeros datos de reservas hoteleras para enero marcan una tendencia en alza que genera expectativas favorables para la temporada 2026.
Entre el 23 y el 25 de diciembre, arribaron al distrito 72.500 visitantes, lo que representa un aumento del 40% respecto a la misma fecha en 2024. Desde el sector turístico se interpreta que muchos visitantes eligieron tomarse la semana completa o sumar el fin de semana a las fiestas, lo que explica el repunte.
En el balance de la primera quincena de diciembre, se registraron 250.400 ingresos, un 19% menos que en 2023, pero un 12% más que en 2024 si no se cuenta el feriado largo, con lo cual se mantiene una evolución positiva si se observa la comparación real.
Reservas para enero: señales alentadoras
Para el primer fin de semana de enero, las reservas hoteleras rondan el 60% de ocupación promedio, con localidades más demandadas que ya superan ese porcentaje. Operadores y autoridades locales coinciden en que podría superarse la temporada pasada, especialmente si el clima acompaña.
“Vemos una mejoría respecto a las últimas semanas. El flujo va creciendo, y hay una recuperación en marcha”, señalaron desde el sector.
La amplia oferta de playas, actividades familiares y agenda de eventos sigue posicionando a La Costa como una opción elegida por quienes buscan cercanía, descanso y precios accesibles.
Evolución: fines de semana largos como termómetro
Los datos acumulados de los feriados del año muestran cómo La Costa se sostuvo como destino a lo largo de toda la baja temporada:
- 17 de agosto: 61.500 visitantes
- 12 de octubre: 95.800 visitantes
- 20 de noviembre: 161.300 visitantes
Estos números permiten proyectar que la afluencia en enero podría consolidar una buena temporada, en un contexto donde los turistas planifican con más cautela, pero siguen eligiendo viajar.