Más de 72.000 turistas visitaron La Costa en Navidad. Enero arranca con reservas al 60% y hay expectativas de superar la temporada pasada.

El Partido de La Costa registró un flujo turístico positivo durante el fin de semana de Navidad, y los primeros datos de reservas hoteleras para enero marcan una tendencia en alza que genera expectativas favorables para la temporada 2026.

Entre el 23 y el 25 de diciembre, arribaron al distrito 72.500 visitantes, lo que representa un aumento del 40% respecto a la misma fecha en 2024. Desde el sector turístico se interpreta que muchos visitantes eligieron tomarse la semana completa o sumar el fin de semana a las fiestas, lo que explica el repunte.

En el balance de la primera quincena de diciembre, se registraron 250.400 ingresos, un 19% menos que en 2023, pero un 12% más que en 2024 si no se cuenta el feriado largo, con lo cual se mantiene una evolución positiva si se observa la comparación real.

Reservas para enero: señales alentadoras

Para el primer fin de semana de enero, las reservas hoteleras rondan el 60% de ocupación promedio, con localidades más demandadas que ya superan ese porcentaje. Operadores y autoridades locales coinciden en que podría superarse la temporada pasada, especialmente si el clima acompaña.

“Vemos una mejoría respecto a las últimas semanas. El flujo va creciendo, y hay una recuperación en marcha”, señalaron desde el sector.

La amplia oferta de playas, actividades familiares y agenda de eventos sigue posicionando a La Costa como una opción elegida por quienes buscan cercanía, descanso y precios accesibles.

Evolución: fines de semana largos como termómetro

Los datos acumulados de los feriados del año muestran cómo La Costa se sostuvo como destino a lo largo de toda la baja temporada:

17 de agosto : 61.500 visitantes

: 61.500 visitantes 12 de octubre : 95.800 visitantes

: 95.800 visitantes 20 de noviembre: 161.300 visitantes

Estos números permiten proyectar que la afluencia en enero podría consolidar una buena temporada, en un contexto donde los turistas planifican con más cautela, pero siguen eligiendo viajar.

Compartir