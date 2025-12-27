Billboard reorganiza su equipo en el Estadio de La Costa y proyecta nuevos espectáculos. Se desconoce qué pasará con los shows reprogramados.

Con la temporada de verano ya en desarrollo, el Estadio de La Costa, ubicado en Mar de Ajó, vuelve a estar en el centro de atención. Esta vez, no por un show, sino por los movimientos internos que se están dando dentro de la estructura de producción y coordinación.

La empresa Billboard, responsable del espacio, dejó trascender que se encuentra en una etapa de reorganización, con cambios en su equipo y en la estrategia general del emprendimiento. Aunque no se difundieron detalles oficiales sobre el futuro inmediato de los espectáculos reprogramados —como el recital de Ulises Bueno o el Festival Folklórico con El Chaqueño Palavecino—, la firma confirmó su intención de presentar nuevos espectáculos este verano.

“Hay una firme determinación de activar la agenda artística del estadio”, indicaron fuentes allegadas a la producción.

Un proyecto privado con alto riesgo simbólico y comercial

El Estadio de La Costa es un proyecto privado, y como tal, implica una apuesta fuerte en términos económicos y de imagen. La producción de espectáculos en un destino turístico como La Costa representa un desafío logístico y financiero considerable, más aún para una marca internacional del entretenimiento como Billboard, que expone su prestigio en cada decisión.

Por eso, los movimientos actuales —como la redefinición del equipo de coordinación— no son menores. En este sentido, ya se confirmó que la nueva coordinación tendrá como enlace local a un vecino del Partido de La Costa, cuya identidad aún se mantiene bajo reserva a pedido de la empresa, dado que “se están delineando detalles importantes”.

Vínculos con instituciones y cambio de imagen

La nueva etapa también buscará fortalecer el vínculo entre el estadio y las instituciones del distrito, con el objetivo de establecer estrategias conjuntas para posicionar a La Costa como un destino de grandes eventos a nivel nacional.

Además, se proyecta un cambio de imagen y una nueva estrategia comunicacional, orientada a reposicionar el espacio de cara al público y al circuito artístico.

Por el momento, no hay agenda oficial confirmada. Sin embargo, se espera que en los próximos días haya anuncios relacionados con las fechas reprogramadas y nuevos espectáculos.

Compartir