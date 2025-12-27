Unos 40 estudiantes de diplomaturas de la Universidad Nacional de las Artes se graduaron en Mar de Ajó en un acto con autoridades municipales y universitarias.

Este sábado por la tarde se realizó en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó el acto de colación de los primeros graduados de las diplomaturas de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) con sede en el Partido de La Costa. Cerca de 40 estudiantes completaron sus trayectos formativos en diversas áreas y recibieron sus certificados en un acto que las autoridades presentes calificaron como un hecho histórico para la región.

La ceremonia contó con la presencia del rector de Folklore de la Universidad Nacional de las Artes, Lic. Víctor Giusto, junto al intendente municipal Juan de Jesús, la secretaria de Educación de La Costa, Amancay López, y el coordinador de la sede local de la UNA, Osvaldo Uez.

“Este acto marca un hecho histórico en la región”, destacó uno de los oradores durante la apertura.

Según palabras de Uez, la concreción de estas diplomaturas ha tenido ya impacto directo en algunas familias de estudiantes: “Dos familias de alumnos de esta diplomatura ya inscribieron a sus hijos en la licenciatura y cursarán en la sede de la UNA en la Ciudad de Buenos Aires”, afirmó, en referencia a la continuidad educativa que permitió la presencia de la casa de estudios en La Costa.

Durante la ceremonia, Amancay López puso de relieve el esfuerzo institucional que implicó la llegada de la UNA a la región: “Más allá del acompañamiento económico, lo importante es el impacto que significa para muchas familias tener esta sede en nuestra región”, expresó.

El intendente Juan de Jesús también se refirió al valor de la educación pública. En su discurso, señaló que “es importante para un Estado municipal creer en proyectos diferentes a los del gobierno nacional” y que “los costeros y los argentinos salimos a defender la universidad pública”. De Jesús añadió que, tras las medidas del gobierno nacional, es necesario “estar dispuesto a librar todas las batallas que permitan defender la educación pública” y renovó el compromiso de la comuna con el crecimiento de derechos educativos.

Por su parte, Giusto reforzó la idea de que los graduados y la presencia de la UNA en La Costa forman parte de una historia de derechos conquistados que costó recuperar. “La decisión del consejo del viernes y los desafíos del financiamiento de las universidades son una realidad que tendremos que defender”, afirmó. El rector invitó a “releer la historia que nos marca claramente cuál es el camino para la felicidad y la relación de los habitantes de este suelo”.

La llegada de las diplomaturas universitarias a La Costa fue posible tras un convenio firmado entre la municipalidad y la Universidad Nacional de las Artes, que permite que residentes de la región accedan a formación superior con modalidad mixta (virtual y presencial), en diversas disciplinas vinculadas con las artes y la cultura.

