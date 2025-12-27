Por primera vez, las peatonales de La Costa comenzaron el 26 de diciembre. Funcionarán casi todos los días hasta fines de febrero, salvo el 31/12.

Desde este viernes 26 de diciembre, las calles peatonales de las principales localidades del Partido de La Costa comenzaron a funcionar, anticipándose por primera vez al período estipulado por ordenanza, que tradicionalmente iba del 2 de enero al 28 de febrero.

La medida fue anunciada por la actual gestión municipal y representa un cambio en la implementación habitual, con el objetivo de acompañar el inicio temprano de la temporada turística.

“Esta vez las peatonales funcionarán desde el 26 de diciembre de forma continua hasta fines de febrero, con la única excepción del 31 de diciembre por razones de circulación y eventos de fin de año”, informaron desde el municipio.

Etapa de transición: señalética y persuasión

Durante estos primeros días, se lleva adelante una etapa de adecuación y concientización. Se están colocando nuevas señalizaciones viales, y los equipos de tránsito están trabajando con conductores y frentistas para facilitar el retiro de vehículos en las zonas designadas como peatonales.

“Es una etapa de persuasión, no de sanción. La idea es ordenar y acompañar”, señalaron fuentes municipales consultadas por este medio.

Las peatonales funcionan como espacios recreativos y comerciales durante la noche, principalmente en calles céntricas de San Bernardo, Mar de Ajó, Santa Teresita, San Clemente y otras localidades. En esos tramos, el tránsito vehicular se restringe para priorizar el paseo de turistas y residentes.

¿Por qué es importante este cambio?

Si bien el sistema de peatonales ya es parte del paisaje veraniego de La Costa, este inicio anticipado responde al adelantamiento del flujo turístico que se viene registrando en los últimos años, especialmente desde la segunda quincena de diciembre.

El uso del espacio público para el disfrute peatonal busca favorecer el movimiento comercial, mejorar la seguridad vial y ofrecer una mejor experiencia al visitante.

