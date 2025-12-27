Comienza la Temporada Teatral en San Bernardo

La temporada de teatro en San Bernardo está dando sus primeros pasos, marcando el inicio de la oferta cultural para este receso de verano en la localidad. En este contexto, el productor teatral Ariel Perrotti brindó detalles sobre la variada cartelera de espectáculos que se desplegará durante los próximos meses, destacando el regreso de la actividad escénica como uno de los principales atractivos para residentes y turistas que visitan el distrito.

Durante una entrevista con Radio Noticias, Perrotti se refirió específicamente a las obras que podrán verse principalmente en el Teatro Luz y Fuerza, ubicado en la intersección de Chiozza y Querini y también en el Teatro Auditorio de la misma ciudad.

El productor compartió información sobre la programación que se llevará adelante en esta emblemática sala, brindando un panorama de las propuestas que buscarán cautivar al público desde el corazón de la zona comercial de San Bernardo durante toda la temporada estival.

Dale play a la entrevista para conocer la totalidad de la oferta:

