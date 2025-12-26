28 de diciembre de 2025

Castelo | «Llegó el momento de ver si podemos mejorar un poco nuestra ciudad»

1 día atrás 0

La localidad de San Bernardo cuenta con un nuevo representante institucional tras la designación de Cristian Castelo como Delegado Municipal, sucediendo en el cargo a Patricio Sposito. Castelo, quien posee una reconocida trayectoria como comerciante en la zona, asume esta responsabilidad con el objetivo de encabezar la gestión local y coordinar las tareas operativas en una de las ciudades con mayor movimiento del distrito.

En diálogo con Radio Noticias, el flamante funcionario se refirió al desafío que representa este nuevo rol y destacó la impronta de orden que busca sumar a la administración de la ciudad. Durante la entrevista, Castelo analizó las prioridades de su gestión y manifestó su compromiso de trabajar en la organización urbana y los servicios públicos, delineando los ejes principales con los que llevará adelante su labor al frente de la delegación sanbernardina.

Llegó el momento de ver si podemos mejorar un poco nuestra ciudad, destacó. Dale play al video:

En este marco, desde la Delegación difundieron los horarios de recolección de residuos para esta temporada:

Compartir

Más historias

Gemini_Generated_Image_grlau9grlau9grla

Navidad con buen movimiento turístico y enero con mejores reservas

1 hora atrás 0
Tormenta y sol sobre el estadio (1)

¿Qué está pasando en el Estadio de La Costa?

4 horas atrás 0
WhatsApp Image 2025-12-27 at 21.24.33

Un acto marcó la graduación de los primeros egresados de diplomaturas de la UNA en La Costa

5 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

Gemini_Generated_Image_grlau9grlau9grla

Navidad con buen movimiento turístico y enero con mejores reservas

1 hora atrás 0
Tormenta y sol sobre el estadio (1)

¿Qué está pasando en el Estadio de La Costa?

4 horas atrás 0
WhatsApp Image 2025-12-27 at 21.24.33

Un acto marcó la graduación de los primeros egresados de diplomaturas de la UNA en La Costa

5 horas atrás 0
WhatsApp Image 2025-12-27 at 10.02.52

Comenzaron las peatonales de verano en La Costa antes de lo habitual

6 horas atrás 0
teatro

Comienza la Temporada Teatral en San Bernardo

19 horas atrás 0