Castelo | «Llegó el momento de ver si podemos mejorar un poco nuestra ciudad»

La localidad de San Bernardo cuenta con un nuevo representante institucional tras la designación de Cristian Castelo como Delegado Municipal, sucediendo en el cargo a Patricio Sposito. Castelo, quien posee una reconocida trayectoria como comerciante en la zona, asume esta responsabilidad con el objetivo de encabezar la gestión local y coordinar las tareas operativas en una de las ciudades con mayor movimiento del distrito.

En diálogo con Radio Noticias, el flamante funcionario se refirió al desafío que representa este nuevo rol y destacó la impronta de orden que busca sumar a la administración de la ciudad. Durante la entrevista, Castelo analizó las prioridades de su gestión y manifestó su compromiso de trabajar en la organización urbana y los servicios públicos, delineando los ejes principales con los que llevará adelante su labor al frente de la delegación sanbernardina.

Llegó el momento de ver si podemos mejorar un poco nuestra ciudad, destacó. Dale play al video:

En este marco, desde la Delegación difundieron los horarios de recolección de residuos para esta temporada:

