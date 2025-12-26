26 de diciembre de 2025

Presentación de la Nueva Indumentaria para Vendedores Ambulantes de Playa

28 minutos atrás 0

A partir de este verano, se incorpora una nueva vestimenta oficial para los vendedores ambulantes de playa, cuya presentación se realiza en la jornada de hoy. Esta medida surge por sugerencia del intendente Juan de Jesús, con el objetivo de identificar formalmente a quienes desarrollan su actividad comercial en el frente costero.

La implementación de esta indumentaria busca mejorar la organización del servicio y brindar una mayor transparencia y seguridad tanto para los trabajadores como para los turistas que visitan el distrito.

Para brindar detalles sobre esta iniciativa y el acto de presentación, se estableció comunicación con Sabrina González, secretaria de la Asociación de Vendedores Ambulantes de Playa, en Radio Noticias. Durante la entrevista, González explicó el proceso de adopción de esta nueva vestimenta y la importancia del trabajo conjunto con la gestión municipal encabezada por Juan de Jesús.

Dale play al video:

Compartir

Más historias

Recuerdos de amor y despedida

Murió Diego Liñán, referente de la política local

7 horas atrás 0
WhatsApp Image 2025-12-26 at 08.31.19

Castelli aprobó su Código Tributario con respaldo político

8 horas atrás 0
WhatsApp Image 2025-12-25 at 16.38.01

Volcó un auto en Ruta 11 entre San Bernardo y Mar de Ajó

24 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

vendedores playa

Presentación de la Nueva Indumentaria para Vendedores Ambulantes de Playa

28 minutos atrás 0
Recuerdos de amor y despedida

Murió Diego Liñán, referente de la política local

7 horas atrás 0
WhatsApp Image 2025-12-26 at 08.31.19

Castelli aprobó su Código Tributario con respaldo político

8 horas atrás 0
WhatsApp Image 2025-12-25 at 16.38.01

Volcó un auto en Ruta 11 entre San Bernardo y Mar de Ajó

24 horas atrás 0
WhatsApp Image 2025-12-25 at 15.42.33

Investigan la muerte de una mujer tras caer de un quinto piso en San Bernardo

1 día atrás 0