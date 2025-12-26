Presentación de la Nueva Indumentaria para Vendedores Ambulantes de Playa

A partir de este verano, se incorpora una nueva vestimenta oficial para los vendedores ambulantes de playa, cuya presentación se realiza en la jornada de hoy. Esta medida surge por sugerencia del intendente Juan de Jesús, con el objetivo de identificar formalmente a quienes desarrollan su actividad comercial en el frente costero.

La implementación de esta indumentaria busca mejorar la organización del servicio y brindar una mayor transparencia y seguridad tanto para los trabajadores como para los turistas que visitan el distrito.

Para brindar detalles sobre esta iniciativa y el acto de presentación, se estableció comunicación con Sabrina González, secretaria de la Asociación de Vendedores Ambulantes de Playa, en Radio Noticias. Durante la entrevista, González explicó el proceso de adopción de esta nueva vestimenta y la importancia del trabajo conjunto con la gestión municipal encabezada por Juan de Jesús.

