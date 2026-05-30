30 de mayo de 2026

Vidas Marinas | El proyecto impulsado por National Geographic que une a los jóvenes costeros con el mar

10 horas atrás 0

En comunicación con Radio Noticias, Josefina Ferreira Valsecchi, vecina de San Clemente y estudiante de biología en la UNLP, detalló los alcances de «Vidas Marinas».

Este proyecto nació tras ser seleccionada en un programa virtual de National Geographic y convertirse en la primera argentina en obtener un financiamiento semilla entre participantes de todo el mundo. La iniciativa tiene como objetivo educar a los jóvenes de las comunidades costeras y estrechar su vínculo con el mar. Para lograrlo, el proyecto utiliza dos puentes estratégicos: el conocimiento sobre el delfín franciscana —una especie endémica de la región— y la valorización de los pescadores artesanales locales.

Los detalles:

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