Mateada de Fin de Año en Mar de Ajó Norte

La Asociación de Fomento de Mar de Ajó Norte invita a la comunidad a participar de una Mateada de Fin de Año con vecinos, que se llevará a cabo este sábado.

El encuentro tiene como objetivo principal generar un espacio de reunión y celebración para despedir el año en un ambiente de cercanía, fortaleciendo los vínculos entre los residentes y los integrantes de la institución en su sede social.

Para brindar detalles sobre los preparativos y la invitación a este encuentro vecinal, se estableció comunicación con Natalia Montenegro, integrante de la comisión de la entidad, en Radio Noticias.

Durante la entrevista, Montenegro destacó la importancia de compartir estos momentos de integración y detalló cómo se desarrollará la actividad del sábado para recibir a las familias de la zona.

Dale play:

Compartir