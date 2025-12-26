Falleció Diego Liñán, ex dirigente político del Partido de La Costa. Mensaje de despedida de su hija y condolencias a la familia.

El Partido de La Costa despide a Diego Liñán, dirigente político con trayectoria en el ámbito local, cuyo fallecimiento fue confirmado en las últimas horas por su entorno familiar.

Desde Radio Noticias Web expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y allegados, acompañándolos en este momento de profundo dolor.

La noticia generó muestras de pesar en distintos sectores de la política y la comunidad costera, donde Liñán desarrolló buena parte de su actividad pública.

Un recorrido por su vida política

Diego Liñán fue concejal electo con mandato cumplido en el Partido de La Costa y participó activamente en la vida política del distrito. A lo largo de los años integró distintos espacios políticos y formó parte de proyectos vinculados a la representación local, con presencia territorial y participación en debates vinculados a la realidad del distrito y la región.

Su figura estuvo asociada al trabajo político de cercanía y a la formación de nuevos cuadros, rol que también desempeñó en el ámbito familiar, según expresaron sus allegados.

El mensaje de despedida de su hija

La confirmación pública del fallecimiento estuvo acompañada por un conmovedor mensaje publicado por su hija en redes sociales, donde expresó el impacto personal de la pérdida y el vínculo que los unía:

“Ya no hay más 24. Ya no quiero más una Navidad. No tengo más nada que festejar. Te fuiste y me dejaste sola con mami y las nenas. Eras mi mentor, mi guía, mi luz. Siempre vas a estar presente en cada paso que dé. Voy a seguir tu legado de la política como querías y el 2027 vamos a llegar juntos, porque me vas a acompañar”.

En el mismo mensaje, agregó: “Gracias por enseñarme, gracias por criar las nenas conmigo, por darle el mejor futuro a Francesca. Todo lo que pidas se va a hacer al pie de la letra. Te amo mucho, pa. Gracias por tanto y perdón por tan poco. Albar Diego Liñán, descansá en paz papito, te amo con todo mi ser, esperame que pronto nos vemos”.

