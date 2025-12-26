Castelli aprobó su Código Tributario con respaldo político

El intendente Francisco Echarren celebró la aprobación del nuevo Código Tributario 2026, destacando un enfoque de justicia contributiva en Castelli.

El intendente de Castelli, Francisco Echarren, celebró la aprobación del nuevo Código Tributario 2026, sancionado el último martes por la noche durante la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes.

A través de un posteo en sus redes sociales, el jefe comunal expresó su respaldo a la norma enviada por el Ejecutivo municipal, señalando su enfoque en la equidad impositiva: “Los ricos tienen que pagar más impuestos que los que menos tienen. Se llama justicia tributaria. Y es un valor cristiano. Con ese principio aprobamos la ordenanza fiscal impositiva 2026 de Castelli”, afirmó.

Más adelante, el mandatario utilizó un tono directo para criticar a los referentes locales de La Libertad Avanza, espacio que cuestionó el proyecto: “Que se vayan a cagar los libertarios y sus ideas de mierda. Acá gobernamos con justicia”, sentenció.

Un código aprobado por amplia mayoría

Sin grandes discusiones, el nuevo esquema tributario fue convalidado con mayoría durante la Asamblea.

Desde el bloque oficialista Fuerza Patria, se destacó que las tasas municipales cuentan con una contraprestación efectiva: “Son servicios que se prestan y están al alcance de todos, hay una buena administración. Si no recaudamos, ¿cómo brindamos los servicios?”, señalaron.

En sintonía con el discurso del Ejecutivo, concejales del mismo espacio remarcaron la idea de justicia contributiva: “El que más tenga va a tener que soportar mayores esfuerzos para ayudar a la sociedad, eso es lo que significa. Es una cuestión política seguramente, pero siempre vamos a estar del lado de los que más necesitan”, sostuvieron.

