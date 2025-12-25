Volcó un auto en Ruta 11 entre San Bernardo y Mar de Ajó

Un auto volcó en Ruta 11 entre San Bernardo y Mar de Ajó. Una persona fue trasladada al hospital de Mar de Ajó. Trabajaron bomberos y personal vial.

Un siniestro vial se registró en la madrugada de este jueves 25 de diciembre, sobre la Ruta Provincial Nº11, en el kilómetro 343, en el tramo que une las localidades de San Bernardo y Mar de Ajó, en el Partido de La Costa.

El hecho ocurrió alrededor de las 04:45, cuando el conductor de un Renault 12 perdió el control del vehículo por causas que aún se intentan determinar. El auto terminó volcando sobre la banquina.

A raíz del accidente, una persona resultó herida y debió ser trasladada al Hospital Municipal de Mar de Ajó por una ambulancia del sistema de emergencias local.

Intervención de los servicios de emergencia

En el lugar trabajaron:

Bomberos Voluntarios de Mar de Ajó

Personal de Policía Vial

Defensa Civil

Ambulancia Municipal

Operarios de AUBASA

Las tareas se centraron en asistir a la persona afectada, controlar el tránsito en la zona y despejar el área para evitar mayores complicaciones en la circulación vehicular durante la jornada navideña.

🕵️‍♂️ Se investigan las causas del accidente, aunque se presume que podría haber influido el estado de la calzada o algún factor de distracción. El vehículo quedó a un costado de la ruta, fuera de la cinta asfáltica.

