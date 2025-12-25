Una mujer falleció en la madrugada tras caer desde el quinto piso de un edificio ubicado en Hernández 44, en la localidad de San Bernardo, Partido de La Costa. El hecho está siendo investigado por las autoridades para determinar las circunstancias en que ocurrió.

Según las primeras versiones recogidas en el lugar, la mujer se encontraba presuntamente en el departamento con su pareja cuando, por motivos que aún no fueron esclarecidos, cayó al vacío. Testigos ocasionales señalaron que la víctima sería oriunda de La Plata y que había llegado a la localidad costera para descansar durante algunos días. Se mencionó también que se desempeñaba como enfermera, aunque esta información aún no fue confirmada oficialmente.

El operativo y la intervención

El alerta fue recibido a través del sistema de emergencias 911, que dio aviso a las fuerzas de seguridad sobre una persona caída desde altura. Personal médico acudió al lugar, pero al llegar, constataron el fallecimiento en el lugar del hecho.

Las fuerzas policiales preservaron la escena y dieron intervención a la fiscalía de turno, que ya inició una causa para esclarecer lo ocurrido. Hasta el momento, no se descartan hipótesis y se trabaja en la recolección de pruebas, testimonios y análisis de cámaras de seguridad del edificio.

Confidencialidad y respeto

Si bien trascendieron datos personales y el nombre de la víctima, los mismos no fueron confirmados por las autoridades ni difundidos de forma oficial, por lo que se omiten en esta publicación en resguardo de la privacidad y el respeto por los familiares.

