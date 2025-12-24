Una situación preocupante se conoció en las últimas horas en la previa de la temporada de verano: el reconocido restaurante costero La Gran Familia, ubicado en San Bernardo, denunció públicamente en sus redes sociales que están utilizando su nombre para difundir una falsa búsqueda laboral.
En una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram (@lagranfamiliarestaurant), el local gastronómico aclaró:
«En base a información falsa que anda circulando, les avisamos que no estamos buscando personal ni mucho menos cobrarles por una acreditación laboral.»
El mensaje fue acompañado por capturas de pantalla de una supuesta conversación de WhatsApp y una dirección de correo electrónico trucha que exige a los postulantes un pago de $20.000 por un falso «carnet de manipulación», con la excusa de que sería un requisito para comenzar a trabajar.
Cómo operaban
El engaño consistía en:
- Difundir un aviso en grupos de Facebook de la región, solicitando ayudantes de cocina.
- Luego, establecer contacto por WhatsApp donde se detallaban funciones y requisitos.
- Finalmente, pedían datos personales y el pago del carnet mediante transferencia a un alias con nombre propio.
Impacto local
Si bien el restaurante no está realizando contrataciones en este momento, trascendió que al menos tres o cuatro personas se habrían acercado presencialmente al local tras haber sido contactadas por esta falsa oferta, creyendo que comenzaban a trabajar o que debían entregar documentación.
Recomendación
Desde La Gran Familia pidieron a la comunidad estar atenta y no brindar datos personales ni realizar pagos ante ofrecimientos de trabajo que no sean publicados en canales oficiales del comercio.
Este tipo de engaños suelen intensificarse en temporada, aprovechando la necesidad de trabajo eventual y el movimiento turístico en localidades como San Bernardo, Mar de Ajó o Santa Teresita. Las autoridades aún no se han expresado oficialmente, pero se recomienda que quienes hayan sido víctimas o tengan información realicen la denuncia en la comisaría o fiscalía correspondiente.
¿Qué hacer ante una oferta sospechosa?
- Verificá siempre que la cuenta o número sea oficial.
- Nunca pagues para acceder a un trabajo.
- Consultá con fuentes confiables si tenés dudas.
- No compartas tu DNI, domicilio ni datos bancarios sin seguridad sobre el empleador.
Si recibiste este tipo de mensajes o fuiste contactado por la supuesta oferta laboral a nombre de La Gran Familia, podés reportarlo como estafa en la app del Banco o comunicarlo en la comisaría local.