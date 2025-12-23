24 de diciembre de 2025

Servicio gratuito de sillas anfibias | ¿Donde se encuentran este verano?

La Costa brinda un servicio gratuito de sillas anfibias destinado a facilitar el acceso al mar a personas con movilidad reducida, promoviendo playas más inclusivas y accesibles para residentes y visitantes del distrito.

El servicio se encuentra disponible en distintos puntos del Partido de La Costa y se articula con la presencia de guardavidas en las playas, quienes acompañan y brindan asistencia para garantizar un uso seguro del dispositivo en el entorno costero.

En San Clemente del Tuyú, las sillas anfibias pueden solicitarse en la Oficina de Información Turística ubicada sobre la Avenida Costanera, entre calles 2 Sur y 63 Sur. En Santa Teresita, el servicio funciona en el Parador Municipal, en la Avenida Costanera entre calles 34 y 35. En San Bernardo del Tuyú, se encuentra disponible en el Parador Municipal situado en Avenida Costanera al 3000. En Mar de Ajó Norte, el punto habilitado es el Centro de Deporte en Playa, en la intersección de Moreno y Costanera.

