23 de diciembre de 2025

Actividades de Navidad en la Iglesia San Clemente Romano

8 horas atrás 0

La Iglesia San Clemente Romano ha dado a conocer su cronograma de actividades litúrgicas para estas festividades navideñas en la localidad. Entre las celebraciones programadas, se destaca la Misa en honor a San Charbel, que tendrá lugar este martes 23 de diciembre a las 20:00 hs.

Este encuentro religioso invita a toda la comunidad y a los visitantes a participar de un momento de fe y oración especial en el marco de las vísperas de Navidad.

Para brindar detalles sobre esta celebración y las demás acciones que llevará adelante la parroquia, se estableció comunicación con el Padre Julio Aguiar en Radio Noticias.

Durante la entrevista, el sacerdote brindó información sobre la importancia de la misa en honor a San Charbel y extendió la invitación a los fieles para sumarse al resto de las actividades propuestas por la Iglesia San Clemente Romano.

Los detalles:

Compartir

Más historias

WhatsApp Image 2025-12-22 at 11.01.03

Se realizó un taller de rescate acuático y RCP en Santa Teresita

18 horas atrás 0
delegacion sb

Reunión entre vecinos, autoridades y cambios en San Bernardo | Los detalles

19 horas atrás 0
vilar gamba

Orgullo Local | Gamba y Vilar a los Premio Olimpia

21 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

romano

Actividades de Navidad en la Iglesia San Clemente Romano

8 horas atrás 0
WhatsApp Image 2025-12-22 at 11.01.03

Se realizó un taller de rescate acuático y RCP en Santa Teresita

18 horas atrás 0
delegacion sb

Reunión entre vecinos, autoridades y cambios en San Bernardo | Los detalles

19 horas atrás 0
vilar gamba

Orgullo Local | Gamba y Vilar a los Premio Olimpia

21 horas atrás 0
c bianco

“Vamos a hacer todo lo posible para tener una gran temporada turística”

1 día atrás 0