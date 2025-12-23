Actividades de Navidad en la Iglesia San Clemente Romano

La Iglesia San Clemente Romano ha dado a conocer su cronograma de actividades litúrgicas para estas festividades navideñas en la localidad. Entre las celebraciones programadas, se destaca la Misa en honor a San Charbel, que tendrá lugar este martes 23 de diciembre a las 20:00 hs.

Este encuentro religioso invita a toda la comunidad y a los visitantes a participar de un momento de fe y oración especial en el marco de las vísperas de Navidad.

Para brindar detalles sobre esta celebración y las demás acciones que llevará adelante la parroquia, se estableció comunicación con el Padre Julio Aguiar en Radio Noticias.

Durante la entrevista, el sacerdote brindó información sobre la importancia de la misa en honor a San Charbel y extendió la invitación a los fieles para sumarse al resto de las actividades propuestas por la Iglesia San Clemente Romano.

Los detalles:

