24 de diciembre de 2025

«Mágico Diciembre» y el Desfile de Duendes en San Clemente del Tuyú

En el marco de «Mágico Diciembre», la iniciativa de promoción turística y cultural de San Clemente del Tuyú, se llevó a cabo el colorido «Desfile Duendes de Navidad». Este evento, que tuvo como principales protagonistas a niños y niñas de la localidad caracterizados para la ocasión, buscó fortalecer el atractivo del destino durante la temporada festiva.

La actividad forma parte de un calendario de acciones diseñadas para dinamizar el turismo y celebrar el espíritu navideño en las calles de la ciudad, integrando a las familias y visitantes.

Para conocer el impacto de estas propuestas en el sector y los detalles de la organización, se estableció comunicación con Natalia Puricelli, presidenta de la Asociación de Hoteles y Gastronómicos, en Radio Noticias.

Puricelli analizó cómo este tipo de eventos culturales contribuyen a la identidad local y al movimiento comercial en San Clemente del Tuyú durante este mes especial.

