Juan Pablo de Jesús compartió un mensaje destacando a los deportistas costeros Lucas Vilar y Giuliana Gamba tras su participación en los Premios Olimpia.

El diputado nacional Juan Pablo de Jesús compartió en sus redes sociales un mensaje en el que reconoció la trayectoria y el presente de dos jóvenes deportistas del Partido de La Costa que participaron el lunes por la noche de los Premios Olimpia 2025, el evento que distingue a los y las mejores atletas del deporte argentino.

En su posteo, De Jesús publicó una imagen junto a Lucas Vilar y Giuliana “Tuli” Gamba, dos representantes destacados del deporte local:

📍Lucas Vilar, actualmente ubicado entre los 20 mejores ciclistas del mundo en su categoría, fue ternado en la disciplina Ciclismo.

📍Giuliana Gamba, integrante de la selección argentina de Beach Handball, formó parte del equipo campeón mundial que recibió una distinción especial durante la gala.

“Dos historias distintas, un mismo origen: el deporte costero como camino”, expresó el legislador, quien vinculó estos logros al trabajo sostenido realizado desde hace dos décadas en el Partido de La Costa.

En ese sentido, recordó la creación de políticas públicas que potenciaron la actividad deportiva a nivel local:

“Hace casi 20 años empezamos a construir en La Costa una política educativa y deportiva sostenida, pensada para acompañar a nuestros jóvenes con contención, compañerismo y valores”, señaló.

También mencionó el rol de las Escuelas Municipales de Deportes, las Olimpiadas Escolares, los polideportivos, los natatorios y el Centro Municipal de Alto Rendimiento (CEMARD), como parte de esa planificación.

De Jesús cerró su publicación con un saludo de fin de año, deseando que “los valores que representan estos chicos sigan multiplicándose entre nuestros jóvenes y en toda la comunidad”, al tiempo que subrayó: “No son tiempos fáciles, pero los momentos difíciles siempre se transitan mejor cuando lo hacemos juntos”.

