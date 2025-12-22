22 de diciembre de 2025

Se realizó un taller de rescate acuático y RCP en Santa Teresita

Guardavidas, surfistas y rescatistas participaron de un taller de rescate y RCP en Santa Teresita, organizado por Marcelo Costa y Bomberos Voluntarios.

El sábado 20 se desarrolló un taller de rescate con tablas y RCP destinado a guardavidas, surfistas y rescatistas acuáticos de distintas localidades del Partido de La Costa y la región.

La actividad fue organizada por Marcelo Costa, con el apoyo de los Bomberos Voluntarios de Santa Teresita, el Equipo Profesional de Salvamento Acuático (E.P.S.A.), la Fundación Surfrider La Costa y el Club de Salvamento Las Toninas.

La jornada se dividió en dos partes:

  • Un bloque teórico, por la mañana, que tuvo lugar en el Cuartel Central de Bomberos de Santa Teresita.
  • Y una parte práctica, por la tarde, en la pileta municipal de Mar del Tuyú, tras modificar la locación a raíz de una alerta por rayos.

El taller fue de carácter gratuito y solidario. Las donaciones recibidas serán destinadas a una institución de bien público de Santa Teresita.

“Queremos agradecer a todas las instituciones y comerciantes que nos acompañaron en el desarrollo del taller, logrando alcanzar los objetivos propuestos”, señalaron desde la organización.

Por su parte, participantes del encuentro destacaron la experiencia como una instancia valiosa de formación:
“Fue una buena oportunidad para practicar y compartir técnicas actualizadas de rescate acuático”, expresaron al finalizar la actividad.

