Verano y Salud | Trabajo en conjunto entre La Costa y La Provincia para optimizar la atención en esta temporada

El intendente Juan de Jesús recibió a las autoridades del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires para coordinar el trabajo a desarrollar en la temporada de verano. El objetivo del encuentro fue acordar acciones en conjunto para llevar a cabo tareas de prevención y reforzar la atención sanitaria.

El jefe comunal estuvo acompañado del secretario de Salud, Néstor Carril, y participaron del encuentro el director provincial de Manejo de Emergencias Sanitarias, Catástrofes y Red de Atención Hospitalaria, Jerónimo Chaparro; la directora provincial de Redes, Regiones Sanitarias y Salud Comunitaria, Noelia López; y los directores de la Región Sanitaria VIII, Santiago González y Darío Petrillo.

En la reunión, donde también participó el secretario General de Gobierno y Administración, Gustavo Caruso, y representantes de las secretaría de Salud, Defensa Civil, y Desarrollo, se abordó la coordinación de la seguridad en las playas y las rutas durante la temporada, con medidas para prevenir accidentes y responder ante emergencias y situaciones de crisis. También se conversó sobre la implementación de programas de prevención y educación para la salud y la promoción de hábitos saludables.

La identificación de necesidades y recursos para mejorar la atención médica y la coordinación de la logística y el despliegue de los recursos fueron otros de los temas tratados en el encuentro de trabajo, que permitió avanzar con la preparación del sistema de salud local para atender y resolver patologías y contingencias producidas durante la temporada veraniega.

