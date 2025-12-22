Desde el 16 de enero de 2026 sube el valor de la VTV en la provincia de Buenos Aires. El nuevo precio base será de $97.057,65 para autos livianos.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires autorizó un aumento en las tarifas del servicio de Verificación Técnica Vehicular (VTV), que entrará en vigencia a partir del próximo 16 de enero de 2026. El ajuste, que alcanza el 21%, fue formalizado a través de la Resolución N° 369/2025 del Ministerio de Transporte bonaerense.

Con la actualización, el nuevo valor base para los vehículos de hasta 2.500 kilos será de $97.057,65 (IVA incluido). Ese monto funciona como tarifa de referencia para el resto de las categorías que integran el cuadro tarifario.

Desde la cartera de Transporte explicaron que “el incremento responde al esquema de actualización previsto en el pliego de concesión del servicio”. En particular, el artículo 9 del pliego establece que la tarifa básica de la VTV debe representar el 7% del salario básico de un operario categoría 1, según el convenio colectivo vigente entre CAVEA (Cámara Argentina de Verificadores de Automotores) y el sindicato SMATA.

Actualmente, ese salario fue fijado en $1.386.537,89 según el último acuerdo paritario, lo que habilita automáticamente el aumento en las tarifas. A esto se suma que el artículo 57 del pliego determina una revisión semestral obligatoria, ajustada a la variación salarial del sector, para asegurar la continuidad operativa del sistema.

El último aumento había sido implementado en julio de este año, cuando la tarifa llegó a $79.640,87. Según lo informado oficialmente, el ajuste actual forma parte de una serie de actualizaciones progresivas que reflejan los costos laborales acumulados.

Todo muy razonable, pero… a pagar y luego quejarse.

