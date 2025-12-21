San Bernardo vivió una noche de coronación y espectáculos en la Fiesta del Sol y la Familia. Ámbar Aranciaga fue elegida reina y cantó Valentín Vargas.

La 41ª Fiesta Nacional del Sol y la Familia tuvo su segunda jornada este sábado 20 de diciembre, con una noche que combinó emoción, color, música y tradición en la Plaza del Sol y la Familia, epicentro del evento popular más importante del verano en San Bernardo.

Con entrada libre y gratuita, la comunidad y turistas se acercaron desde temprano para participar del desfile cívico-institucional que recorrió J.C. Chiozza y Av. San Bernardo, marcando el inicio de una jornada con gran convocatoria.

Coronación de las nuevas soberanas

Uno de los momentos más esperados fue la elección de las nuevas representantes de la fiesta. Entre aplausos, emociones y la tradicional despedida de las 40° soberanas, se anunció la flamante corte:

Reina : Ámbar Aranciaga

: 1° Princesa : Morena Ortiz

: 2° Princesa : Angelina Espinosa

: Miss Amistad : Martina Kober

: Embajadora: Delfina Berardi

La elección fue acompañada por la presentación de las postulantes en pasadas sobre el escenario y el recibimiento de reinas invitadas de otras localidades.

🎤 Shows del sábado: KM 33, Faros y Valentín Vargas

El cronograma artístico fue otro de los puntos altos de la noche. La apertura estuvo a cargo del Ballet Internacional de La Costa, seguido por el grupo KM 33, que animó con folclore y música popular.

Más tarde, la banda local Faros puso ritmo con su repertorio festivo, y el cierre de la noche fue con el artista Valentín Vargas, quien se presentó con su banda en vivo y convocó a una multitud de jóvenes.

Lo que se viene hoy

Este domingo continúa la Fiesta del Sol y la Familia, con más actividades culturales, shows y propuestas gastronómicas en la plaza central. La programación promete una jornada con clima festivo, ideal para disfrutar en familia y despedir el año con identidad costera.

