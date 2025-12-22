“Vamos a hacer todo lo posible para tener una gran temporada turística”

El ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, encabezó una nueva conferencia de prensa en la Gobernación bonaerense, en la que estuvo acompañado por el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y su par de Seguridad, Javier Alonso. En este marco, los funcionarios presentaron las principales iniciativas que estarán vigentes a lo largo de la actual temporada estival y también se refirieron a cuestiones de la actualidad nacional y provincial.

Bianco informó que la Provincia llegó a un acuerdo con los acreedores que no habían ingresado en el proceso de reestructuración de la deuda que había sido tomada durante la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal. Gracias al trabajo realizado por el Ministerio de Economía conducido por el ministro Pablo López, destacó Bianco, se logró un fallo judicial en la Corte del distrito sur de Nueva York que ratifica la conformidad de todos los acreedores que quedaban pendientes. “Llegamos a un acuerdo por un pago en efectivo de 38,7 millones de dólares y bonos en moneda extranjera con vencimiento en 2037 por un monto total de 169 millones de dólares, en términos similares a los de la reestructuración de 2021. De esta manera cerramos este capítulo, saneamos la situación financiera y evitamos que la Provincia siga siendo objeto de litigios internacionales”.

Asimismo, el Ministro de Gobierno se refirió a la temporada turística de verano. “Estimamos tener una afluencia importante en los distintos destinos bonaerenses, si bien continúa el contexto de fuerte caída del consumo. Desde la Provincia vamos a hacer todo lo posible para que la temporada sea segura, en términos de salud y de seguridad. También ofreceremos entretenimiento con dos paradores Recreo, uno en Miramar y otro en Villa Gesell, que contarán distintas comodidades y actividades gratuitas, promociones del Banco Provincia y actividades del Instituto Cultural con la participación de diversos artistas”. Además, Bianco destacó los distintos operativos de control que habrá en las rutas y las obras de mejoras que ha realizado el Gobierno de la Provincia para garantizar la seguridad durante los viajes de los turistas.

A su turno, el ministro Alonso repasó los principales puntos del tradicional Operativo de Sol a Sol, destinado a brindar seguridad durante la temporada estival. El mismo comenzó el pasado 17 de diciembre y se extenderá hasta el 10 de marzo de 2026, con la participación de un total de 28.506 efectivos a lo largo de 60 distritos, en un trabajo de coordinación entre la Provincia y los distintos municipios. “También realizamos una estrategia conjunta con los equipos del Ministerio de Salud y la industria de la nocturnidad, a fin de brindar mayores garantías con un esquema de guardias a la salida de los centros bailables. Seguiremos trabajando en este sentido y esperamos que este año los resultados sean favorables como los de los últimos años”, destacó Alonso.

Por su parte, el ministro Kreplak se refirió a las acciones que el Ministerio de Salud pone en marcha en materia de atención a las y los turistas. “Fortalecimos la cantidad de horas de profesionales y el equipamiento en todas las áreas, en un trabajo que involucra a las rutas 2, 3, 11, 36, 51, 56, 66, 63, 84 y 88, con más de 1.100 profesionales, entre médicos y enfermeros”, destacó Kreplak y agregó: “Se fortaleció el sistema de emergencia sanitaria y el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) con nuevos móviles, sumando 11 ambulancias más. También ampliamos las unidades de refuerzo sanitario y las Unidades de Pronta Atención (UPAs), creadas durante la pandemia, para ampliar la distribución de la atención. También contamos con equipos de salud mental de emergencia itinerante que pueden llegar a cualquier destino de la costa donde haya una necesidad y, además, trabajamos con un fuerte foco en la prevención del abordaje de la nocturnidad y de consumos problemáticos”.

Para finalizar, los funcionarios expresaron el rechazo del Gobierno a la Provincia a las amenazas de intervención militar de potencias extranjeras en América Latina. En tal sentido, el ministro Bianco afirmó: “Nuestra región es una zona de paz y nosotros vamos a seguir trabajando para que lo continúe siendo. Repudiamos cualquier intervención militar y nos preocupa la posición del gobierno del presidente Javier Milei con respecto a estas amenazas”.

