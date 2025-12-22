22 de diciembre de 2025

Orgullo Local | Gamba y Vilar a los Premio Olimpia

3 horas atrás 0

Lucas Vilar y Giuliana Gamba, dos deportistas del Partido de La Costa, estarán presentes este lunes por la noche en la ceremonia de los Premios Olimpia 2025.

El clasico evento organizado por el Círculo de Periodistas Deportivos, es considerado el evento más importante del deporte argentino. Cabe destacar que entre los alguna vez premiados destacan nombres como: Juan Manuel Fangio, Diego Armando Maradona, Emanuel Ginobili, Lionel Messi, entre otros.

En este marco, Giuliana Gamba, Jugadora de Beach Handball destacó a Radio Noticias:

Muy contenta de estar en los premios Olimpia, vamos a recibir un reconocimiento.

Los detalles:

Compartir

Más historias

WhatsApp Image 2025-12-22 at 11.01.03

Se realizó un taller de rescate acuático y RCP en Santa Teresita

5 minutos atrás 0
delegacion sb

Reunión entre vecinos, autoridades y cambios en San Bernardo | Los detalles

58 minutos atrás 0
c bianco

“Vamos a hacer todo lo posible para tener una gran temporada turística”

6 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

WhatsApp Image 2025-12-22 at 11.01.03

Se realizó un taller de rescate acuático y RCP en Santa Teresita

5 minutos atrás 0
delegacion sb

Reunión entre vecinos, autoridades y cambios en San Bernardo | Los detalles

58 minutos atrás 0
vilar gamba

Orgullo Local | Gamba y Vilar a los Premio Olimpia

3 horas atrás 0
c bianco

“Vamos a hacer todo lo posible para tener una gran temporada turística”

6 horas atrás 0
WhatsApp Image 2025-12-22 at 11.47.49

¿Se cayó la agenda del Estadio de La Costa para el verano?

9 horas atrás 0