Orgullo Local | Gamba y Vilar a los Premio Olimpia

Lucas Vilar y Giuliana Gamba, dos deportistas del Partido de La Costa, estarán presentes este lunes por la noche en la ceremonia de los Premios Olimpia 2025.

El clasico evento organizado por el Círculo de Periodistas Deportivos, es considerado el evento más importante del deporte argentino. Cabe destacar que entre los alguna vez premiados destacan nombres como: Juan Manuel Fangio, Diego Armando Maradona, Emanuel Ginobili, Lionel Messi, entre otros.

En este marco, Giuliana Gamba, Jugadora de Beach Handball destacó a Radio Noticias:

Muy contenta de estar en los premios Olimpia, vamos a recibir un reconocimiento.

Los detalles:

Compartir