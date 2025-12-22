¿Se cayó la agenda del Estadio de La Costa para el verano?

A días del show de Ulises Bueno, el silencio oficial y la falta de difusión generan dudas sobre la programación del Estadio de La Costa para el verano.

A menos de dos semanas del recital anunciado de Ulises Bueno para el 2 de enero de 2026, crece la incertidumbre sobre la programación de espectáculos del Estadio de La Costa. El histórico predio ubicado entre Mar de Ajó y San Bernardo, que en abril fue relanzado con promesas de una grilla estelar, hoy no muestra señales claras de una temporada artística activa.

En redes sociales, especialmente en Instagram (@estadiodelacosta), la última publicación data de noviembre y está relacionada con la reprogramación de un festival folklórico con El Chaqueño Palavecino para el 4 de febrero. Desde entonces, no hubo actualizaciones, anuncios ni posteos sobre el show de Ulises Bueno, que debería ser el puntapié inicial del verano 2026.

Por si fuera poco, oyentes de Radio Noticias Web señalaron que al intentar comprar entradas para el show en plataformas oficiales como All Access, “el sistema no permite avanzar o directamente muestra errores”. Esa situación se repite en diversos intentos desde distintos dispositivos, según relataron al aire.

Tampoco hay cartelería visible en el propio predio ni acciones de promoción en vía pública que anticipen un recital de esa magnitud, algo poco común cuando se trata de un artista como Ulises Bueno, con alto poder de convocatoria.

En su sitio oficial y redes, el estadio mantiene un perfil bajo y sin respuestas, lo que lleva a preguntarse si el recital sigue en pie, si hay problemas contractuales o si directamente la agenda de verano se está reformulando sin anuncios formales.

El Estadio de La Costa fue presentado como un nuevo polo musical regional tras ser adquirido por Billboard Argentina, con el objetivo de instalar una programación sólida y sostenida. Sin embargo, con el verano ya en marcha, el silencio empieza a hacer ruido.

Compartir