Una discusión tras un encuentro sexual en un auto terminó con un hombre herido de un tiro. El agresor se fugó y es buscado por la Policía.

Durante la madrugada del domingo, un episodio violento alteró la calma en las calles de Mar del Plata, cuando un supuesto encuentro sexual dentro de un auto terminó con un hombre herido de bala y el agresor prófugo.

El hecho se registró en la intersección de avenida Champagnat y Rodríguez Peña, donde un vehículo se encontraba detenido con una pareja en su interior. La situación cambió de manera abrupta cuando otro hombre se acercó al vehículo y comenzó un fuerte altercado con el conductor.

Según fuentes de la investigación, “el atacante sería la pareja de la mujer”, quien habría estado vigilando el lugar antes de intervenir. El cruce derivó en una pelea física entre los dos hombres, mientras la mujer descendía del rodado.

En medio del forcejeo, el conductor del auto extrajo un arma y disparó. El proyectil impactó en la cadera del atacante, quien cayó herido en la vía pública. Fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde quedó internado. Fuentes oficiales confirmaron que “la víctima tiene antecedentes por robo, tentativa de robo y encubrimiento desde el año 2020”.

La mujer también fue identificada y cuenta con registros previos por “hechos de violencia familiar y delitos contra la propiedad”, según detallaron voceros policiales.

Tras el disparo, el conductor del auto huyó del lugar. La Comisaría 4ª quedó a cargo de la causa, bajo la instrucción del fiscal Alejandro Pelegrinelli, quien la caratuló como “abuso de armas y lesiones”.

Actualmente se analizan cámaras de seguridad del sector para dar con el paradero del sospechoso, cuya identidad aún no fue confirmada oficialmente.

