Lucas Vilar está ternado en los Premios Olimpia 2025 y puede cerrar un gran año. Es el primer ciclista de La Costa en llegar a esta histórica distinción.

El ciclista costero Lucas Vilar está a horas de vivir una noche que puede marcar un antes y un después en su carrera: es uno de los ternados a los Premios Olimpia 2025, que reconocen a los mejores deportistas del país. La ceremonia se realiza esta noche en la Usina del Arte de la Ciudad de Buenos Aires y será transmitida por TyC Sports desde las 21:00.

La nominación de Vilar en la terna de Ciclismo, junto a Julieta Benedetti y Eduardo Sepúlveda, lo convierte en el primer ciclista nacido en el Partido de La Costa en alcanzar esta instancia. Se trata de una distinción que trasciende lo deportivo: “Representar a La Costa en una premiación así ya es un premio en sí mismo”, reconoció días atrás en una entrevista.

Durante 2025, el oriundo de Mar de Ajó consolidó su proyección internacional con grandes actuaciones en torneos de pista y ruta. Su rendimiento en campeonatos sudamericanos y su participación en eventos del calendario UCI lo posicionaron como una de las figuras emergentes del ciclismo nacional.

La entrega de los Premios Olimpia está organizada por el Círculo de Periodistas Deportivos, y cada año distingue a los y las mejores exponentes del deporte argentino. Entre los ternados de todas las disciplinas se elige también al ganador del Olimpia de Oro, máximo galardón que en 2024 fue otorgado a Lionel Messi.

Para conocer todas las ternas de esta edición, se puede consultar la cobertura oficial en el sitio de TyC Sports.

