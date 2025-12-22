Reunión entre vecinos, autoridades y cambios en San Bernardo | Los detalles

El hasta hoy Delegado de San Bernardo del Tuyú, Patricio Sposito, se reunió hace pocos días con un grupo de vecinos de la localidad para coordinar tareas, escuchar reclamos y ofrecer explicaciones sobre el trabajo y la actualidad de la mencionada ciudad de la zona sur y en el marco de la previa a la temporada de verano.

En este contexto, Sposito comentó en el aire de Radio Noticias los detalles del ida y vuelta y expresó:

Es fundamental el dialogo y es fundamental que el vecino entienda que no es un espectador en esta tarea, sino que es principal protagonista (…) hay un grupo de vecinos que trabaja de buena manera (…) la participación activa genera más beneficios que la critica por la critica.

Los detalles:

Cabe destacar que el cargo que hasta hoy ostentaba Sposito, quedó a manos de otro vecino de la localidad, el comerciante, Cristian Castelo.

