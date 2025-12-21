21 de diciembre de 2025

Mar de Ajó celebra su 90° aniversario con actividades y festejos

56 minutos atrás 0

Mar de Ajó, 90 aniversario, Partido de La Costa, Plaza de los Pioneros, actos, ferias, cultura, historia, festejos, diciembre 2025

Mar de Ajó cumple hoy, 21 de diciembre, sus 90 años de historia como localidad y balneario emblemático del Partido de La Costa, y lo celebra con una jornada de actividades culturales, institucionales y comunitarias.

En el momento de publicarse esta nota, se está desarrollando el acto protocolar en la Plaza de los Pioneros, ubicada en Av. Tucumán y Ramos Mejía, donde autoridades locales, instituciones intermedias y vecinos participan del tradicional corte de torta y entonan el himno para conmemorar las nueve décadas de la localidad.

Agenda de festejos

La programación oficial continuará por la tarde con un evento abierto a toda la comunidad:

  • 18:00 hs: Festival artístico, ferias productivas y gastronómicas, además de un nuevo corte de torta.
    📍 Lugar: Av. Libertador y Francisco de las Carreras

La jornada combina propuestas culturales, exposiciones de emprendedores y ofertas gastronómicas locales, en un festejo que busca resaltar la identidad y el crecimiento de Mar de Ajó desde su fundación en 1935.

Un poco de historia

Fundada oficialmente el 21 de diciembre de 1935, Mar de Ajó nació como un proyecto impulsado por Rafael Cobo y su yerno, Isaías Matías Ramos Mejía, quienes transformaron tierras rurales en un incipiente balneario para el desarrollo turístico. Con el tiempo, la localidad se consolidó como una de las más importantes del litoral bonaerense. Conocé más sobre su historia acá.

Los actos del día reflejan el crecimiento sostenido de una comunidad que hoy reúne a miles de residentes estables y recibe a turistas durante todo el año, especialmente en verano.

