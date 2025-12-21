La expresidenta Cristina Kirchner fue operada por una apendicitis con peritonitis localizada. La cirugía fue en el Sanatorio Otamendi y evoluciona bien.

Cristina Kirchner fue sometida este sábado por la tarde a una cirugía laparoscópica por un cuadro de apendicitis con peritonitis localizada. La intervención tuvo lugar en el Sanatorio Otamendi, ubicado en el barrio porteño de Barrio Norte.

La ex presidenta fue evaluada inicialmente por profesionales médicos en su domicilio de la calle San José 1111, en el barrio de Constitución, luego de manifestar fuertes dolores abdominales. Ante la urgencia del cuadro clínico, se ordenó su inmediato traslado al centro médico, con autorización judicial, ya que Kirchner cumple prisión domiciliaria tras su condena en la causa Vialidad.

En el Otamendi se le diagnosticó «apendicitis con peritonitis localizada» y durante la noche fue operada mediante un procedimiento mínimamente invasivo.

Horas después, la directora médica de la institución, Marisa Lanfranconi, firmó un parte oficial donde se detalló que la paciente «evoluciona hasta el momento sin complicaciones post operatorias«.

El entorno de la exmandataria se movilizó rápidamente: seguidores se acercaron al sanatorio y colgaron una bandera en muestra de apoyo.

Contexto judicial

Desde junio, Cristina Kirchner se encuentra detenida en su domicilio, tras ser condenada en la conocida causa Vialidad, por la adjudicación irregular de obras públicas durante sus mandatos. Recientemente, la Justicia endureció las condiciones de su detención domiciliaria, luego de que la ex presidenta publicara en redes sociales una imagen junto a seis economistas jóvenes que la visitaron.

El juez federal Jorge Gorini dispuso entonces que siga utilizando tobillera electrónica, además de rechazar varios de los nombres propuestos para recibir visitas regulares en su vivienda.

