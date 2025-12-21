21 de diciembre de 2025

Arena | «Es una reforma totalmente esclavista»

En la jornada de ayer se llevó a cabo en la localidad de Mar de Ajó una convocatoria en rechazo a la reforma laboral.

La movilización reunió a diversos sectores y trabajadores del Partido de La Costa con el objetivo de manifestar públicamente su oposición a las modificaciones legales que consideran un retroceso en los derechos adquiridos.

Para analizar el desarrollo de la jornada y el impacto de la reforma de Javier Milei, se estableció comunicación con Miguel Arena, referente del Frente de Izquierda del Partido de La Costa, en Radio Noticias. 3

Durante la entrevista, Arena brindó un balance sobre la participación de la comunidad y los fundamentos que motivaron la protesta en las calles de Mar de Ajó.

