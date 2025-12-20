Comenzó la Fiesta del Sol y la Familia en San Bernardo

Con una gran noche inaugural, volvió la Fiesta del Sol y la Familia en San Bernardo. Nueva comisión, artistas locales y homenaje a Enrique Parra, símbolo local.

Con nueva energía, identidad costera y el acompañamiento del público, anoche comenzó la 41ª edición de la Fiesta Nacional del Sol y la Familia en San Bernardo.

La noche inaugural fue una postal de compromiso colectivo: la plaza del Sol y la Familia se llenó de emociones, música, arte y un fuerte sentido de pertenencia. La nueva comisión organizadora —que asumió con el objetivo de recuperar el brillo y esplendor de otras épocas— dejó en claro que su meta es renovar sin perder las raíces.

La apertura oficial contó con la bendición a cargo del padre Maximiliano Turri, palabras de bienvenida, y presentaciones artísticas destacadas como el Ballet Internacional de La Costa, Ballet El Olvidao (Castelli) y Los del Mar, entre otros. La noche cerró con el show de Fuyén, grupo que conectó con el público en un clima festivo.

Uno de los momentos más especiales fue el homenaje a Enrique Parra, el primer niño nacido en San Bernardo. Acompañado por familia y vecinos, Enrique recibió una maqueta en miniatura de su histórico kiosco de diarios, símbolo local. La emoción fue total cuando se reveló la sorpresa, cuidadosamente preparada por los organizadores con complicidades locales. «Él marcó el lugar exacto del nacimiento de nuestra localidad», dijeron aludiendo a la «vereda alta», espacio de memoria viva en San Bernardo.

También brillaron en el escenario los cuatro conductores del evento: Natalia Díaz, Belen Manuel, David Ramallo, y Cristian Décima. Con experiencia previa, cada uno aportó su estilo y carisma, generando cercanía con el público. Incluso, Ramayo sorprendió al bajar al público para darles voz… ¡y hasta se animó a bailar con una señora del público!

La fiesta, además, sumó aciertos logísticos: uso activo de redes sociales durante el evento, y un equipo de prensa dedicado que facilitó el trabajo de los medios locales.

Desde nuestro humilde lugar, celebramos estas señales de compromiso. Ver a una comunidad unida, impulsando una fiesta popular con respeto por la historia, respaldo a los artistas locales, y colaboración con los medios de la zona, nos devuelve la esperanza en la potencia cultural de nuestras fiestas populares.

La Fiesta del Sol y la Familia no es solo un evento: es identidad, es comunidad, es memoria viva.

