PJ bonaerense: tensión, fecha de internas y rosca política

Nueva fecha de internas del PJ bonaerense: 15/3/26. Tensiones entre kicillofismo y La Cámpora y rumores de nombres para presidir el partido en medio de rosca política.

En medio de una tensa rosca política interna, el Partido Justicialista (PJ) bonaerense avanzó en la definición de su cronograma electoral para 2026, en una señal de alivio para algunos y de cautela para otros dentro del justicialismo provincial.

Tras semanas de negociaciones entre las principales fracciones internas —el sector que responde al gobernador Axel Kicillof (Movimiento Derecho al Futuro, MDF) y la agrupación La Cámpora— el Consejo Directivo del PJ bonaerense acordó el 15 de marzo de 2026 como la fecha oficial para renovar autoridades partidarias.

La definición llega luego de intensas discusiones sobre las reglas internas, la ampliación del número de apoderados y el equilibrio de fuerzas entre los espacios. El kicillofismo había planteado la necesidad de mayor representación interna para equilibrar la balanza con La Cámpora, que venía con un esquema más consolidado desde la gestión anterior, lo cual fue aceptado en parte por los acuerdos alcanzados.

La jornada estuvo marcada por la presencia de dirigentes clave de ambos sectores y ministros provinciales, con figuras como la vicegobernadora Verónica Magario al frente de la comitiva del MDF negociando con referentes camporistas en Los Polvorines antes de la reunión del Consejo.

Tensiones, alianzas y rosca política

El clima interno sigue siendo de fuerte tensión política. Por un lado está el sector más cercano a la gestión provincial, atento a traducir el respaldo institucional en mayor influencia partidaria. Por el otro, la agrupación que lidera Máximo Kirchner busca preservar su centralidad en la conducción del PJ bonaerense, con claro interés en mantener continuidad y en capitalizar su espacio político.

A pesar de la fecha ya pactada, faltan por definirse acuerdos más amplios sobre las listas, el reparto de cargos y el perfil de la conducción partidaria por venir, lo que mantiene viva la rosca política dentro del peronismo provincial.

Rumores de nombres en juego

Aunque todavía no hay candidaturas oficiales confirmadas, en los pasillos de la política bonaerense se mencionan posibles nombres para presidir el PJ provincial:

Verónica Magario : la vicegobernadora bonaerense y figura clave del kicillofismo es señalada como posible candidata de consenso o síntesis si logra un acuerdo interno.

: la vicegobernadora bonaerense y figura clave del kicillofismo es señalada como posible candidata de consenso o síntesis si logra un acuerdo interno. Máximo Kirchner : actual presidente del PJ bonaerense, podría aspirar a renovar su mandato o competir formalmente si no se alcanza una lista de unidad, aunque esto sigue siendo motivo de debate y especulación.

: actual presidente del PJ bonaerense, podría aspirar a renovar su mandato o competir formalmente si no se alcanza una lista de unidad, aunque esto sigue siendo motivo de debate y especulación. Federico Otermín y Mariel Fernández aparecen en rumores como nombres que sectores internos podrían impulsar como opciones de unidad o alternativas de consenso.

Todos estos nombres deben ser tomados como rumores políticos todavía no formalizados, pero reflejan la maraña de intereses y estrategias que se cocinan en el corazón del PJ más grande del país.

Qué está en juego

Más allá de la mera renovación de autoridades, esta interna es vista como un termómetro político de cara a 2026 y 2027, en un contexto donde el peronismo bonaerense necesita consolidar su rumbo después de derrotas electorales recientes y de cambios profundos en su composición interna.

La definición del cronograma electoral —y la lucha por protagonismo dentro del partido— no solo marcará las próximas decisiones internas, sino que también servirá como análisis de fuerzas de cara a las elecciones generales venideras.

En definitiva, el PJ bonaerense entra en una etapa decisiva, con fecha de internas definida, tensiones a flor de piel y nombres en danza, en la que las estrategias, las alianzas y las disputas políticas seguirán marcando la agenda partidaria en la provincia de Buenos Aires

