Del 20 al 23 de diciembre, Papá Noel recorrerá distintas localidades del Partido de La Costa con actividades navideñas gratuitas para toda la familia.
Ferias artesanales, paseos y espectáculos en espacios públicos invitan a vivir la previa de las fiestas con alegría y participación comunitaria.
Las propuestas incluyen:
- Miércoles 20: a las 18 h, paseo de Papá Noel en Las Toninas (calle 1 y 26), y a las 21 h, Navidad Artesanal en la Plaza de las Banderas de San Clemente (Av. San Martín y calle 1).
- Jueves 21: desde las 17 h, recorrido en Santa Teresita (de Plaza del Tango a la Carabela Santa María), y a las 18 h, encuentro navideño en el muelle de Lucila del Mar.
- Sábado 23: a las 19 h, cierre con paseo navideño por las calles céntricas de Mar del Tuyú (recorrido a confirmar).
Estas acciones forman parte de una propuesta impulsada por la gestión municipal para reforzar el espíritu navideño, estimular el turismo y dinamizar la economía local antes del inicio de la temporada alta.
Desde los medios de comunicación locales acompañamos cada una de estas iniciativas con el mismo compromiso de siempre: difundir, acercar, sumar. Lo hacemos durante todo el año, convencidos de que el desarrollo turístico y comunitario necesita visibilidad, y en ese sentido la comunicación también es una herramienta productiva.
Por eso, abrimos una reflexión necesaria y constructiva. Muchas de las ferias, espectáculos o actividades que se realizan —como en este caso las ferias artesanales— no invierten en los medios locales, a pesar de que somos quienes difundimos y ponemos a disposición nuestras plataformas de forma constante. No se trata de cuestionar, sino de visibilizar una realidad: sostener un medio local también es una actividad económica, como cualquier otra, que requiere inversión y recursos. Difundir tiene costo.
Y si bien existen excepciones valiosas con un fuerte acompañamiento al trabajo periodístico local, el panorama general muestra que muchos sectores —incluyendo inmobiliarias y prestadores turísticos— se nutren de lo que el Estado genera y los medios replican, sin devolver con acciones concretas o campañas de apoyo al ecosistema comunicacional de su propia comunidad.
Construir una economía local sólida también implica fortalecer los medios que la visibilizan.