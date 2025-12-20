20 de diciembre de 2025

Papá Noel llega al Partido de La Costa con magia y propuestas gratis

2 horas atrás 0

Papá Noel visita La Costa con ferias, paseos y espectáculos. Actividades gratis para disfrutar en familia y reflexión sobre el rol de los medios locales.

Del 20 al 23 de diciembre, Papá Noel recorrerá distintas localidades del Partido de La Costa con actividades navideñas gratuitas para toda la familia.

Ferias artesanales, paseos y espectáculos en espacios públicos invitan a vivir la previa de las fiestas con alegría y participación comunitaria.

Las propuestas incluyen:

  • Miércoles 20: a las 18 h, paseo de Papá Noel en Las Toninas (calle 1 y 26), y a las 21 h, Navidad Artesanal en la Plaza de las Banderas de San Clemente (Av. San Martín y calle 1).
  • Jueves 21: desde las 17 h, recorrido en Santa Teresita (de Plaza del Tango a la Carabela Santa María), y a las 18 h, encuentro navideño en el muelle de Lucila del Mar.
  • Sábado 23: a las 19 h, cierre con paseo navideño por las calles céntricas de Mar del Tuyú (recorrido a confirmar).

Estas acciones forman parte de una propuesta impulsada por la gestión municipal para reforzar el espíritu navideño, estimular el turismo y dinamizar la economía local antes del inicio de la temporada alta.

Desde los medios de comunicación locales acompañamos cada una de estas iniciativas con el mismo compromiso de siempre: difundir, acercar, sumar. Lo hacemos durante todo el año, convencidos de que el desarrollo turístico y comunitario necesita visibilidad, y en ese sentido la comunicación también es una herramienta productiva.

Por eso, abrimos una reflexión necesaria y constructiva. Muchas de las ferias, espectáculos o actividades que se realizan —como en este caso las ferias artesanales— no invierten en los medios locales, a pesar de que somos quienes difundimos y ponemos a disposición nuestras plataformas de forma constante. No se trata de cuestionar, sino de visibilizar una realidad: sostener un medio local también es una actividad económica, como cualquier otra, que requiere inversión y recursos. Difundir tiene costo.

Y si bien existen excepciones valiosas con un fuerte acompañamiento al trabajo periodístico local, el panorama general muestra que muchos sectores —incluyendo inmobiliarias y prestadores turísticos— se nutren de lo que el Estado genera y los medios replican, sin devolver con acciones concretas o campañas de apoyo al ecosistema comunicacional de su propia comunidad.

Construir una economía local sólida también implica fortalecer los medios que la visibilizan.

