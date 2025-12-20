Confirman los primeros casos de gripe H3N2 en Argentina

La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos G. Malbrán” confirmó la detección de los primeros casos de influenza A (H3N2) correspondientes al subclado K del virus en Argentina.

Los tres casos identificados corresponden a dos adolescentes de la provincia de Santa Cruz que fueron estudiados en el marco del Monitoreo Ambulatorio de Infecciones Respiratorias Agudas, y a un niño hospitalizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según el instituto, todos los pacientes cursaron la enfermedad sin complicaciones y con evolución favorable.

La detección se logró mediante técnicas de secuenciación genómica realizadas por la Red Nacional de Laboratorios y confirmado por el Laboratorio Nacional de Referencia del INEI‑ANLIS, permitiendo clasificar la variante dentro del subclado K del virus H3N2.

Este subclado, aunque presenta cambios genéticos que podrían favorecer una mayor transmisibilidad, hasta el momento no se ha asociado con mayor severidad clínica en comparación con otras variantes de H3N2 que ya circularon en temporadas anteriores.

Las autoridades sanitarias insisten en que la vigilancia epidemiológica sigue activa, con monitoreo y atención en las 24 jurisdicciones del país, y recomiendan que las personas con síntomas compatibles con gripe consulten al sistema de salud, especialmente quienes integran grupos de riesgo como niños pequeños, adultos mayores o pacientes con comorbilidades.

La gripe H3N2 suele provocar síntomas típicos de influenza —como fiebre, dolor de cuerpo, tos y malestar general— y continúa siendo una preocupación dentro del contexto de virus respiratorios estacionales que circulan al finalizar el año.

Compartir