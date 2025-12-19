19 de diciembre de 2025

Vísperas de Navidad | Pesebre Viviente en Villa Clelia

En el marco de las celebraciones por las vísperas de Navidad, la comunidad de Villa Clelia se prepara para vivir una jornada de fe y encuentro.

Hoy se llevará a cabo la representación del Pesebre Viviente en la Parroquia de Fátima de Mar de Ajó, una tradición que convoca a las familias del barrio para recrear el nacimiento de Jesús.

Para brindar detalles sobre la organización de este evento y el significado religioso de la propuesta, se estableció comunicación con el Padre Gabriel Mestre, de la Parroquia de Fátima de Villa Clelia, en Radio Noticias.

El sacerdote compartió cómo se ha preparado la comunidad parroquial para esta puesta en escena y extendió la invitación a participar de este momento tan especial.

Los detalles:

