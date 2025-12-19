Se realizó el 1° Parlamento Bonaerense de la Discapacidad con participación local

La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires llevó a cabo el 1° Parlamento Bonaerense de la Discapacidad, una iniciativa destinada a escuchar, visibilizar y poner en valor la historia y la lucha de las personas con discapacidad, sus familias, las organizaciones sociales y los trabajadores del sector, en una jornada de debate que abordó de manera integral las principales problemáticas que atraviesa ese sector de la población, y que buscó fortalecer la legislación a partir de la participación política y ciudadana directa.

El encuentro se desarrolló en el recinto de la Cámara de Diputados bonaerense, y se estructuró en torno al trabajo, con especial énfasis en el desempleo, la falta de perspectivas laborales y la precarización, al accesibilidad y al comunidad, con especial énfasis en la ausencia de una perspectiva adecuada en los espacios sociales y en el rol que cumplen las instituciones y los ámbitos no estatales para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Comunicación con Viviana Gabriele, Directora del área de Discapacidad., quien representó al Partido de La Costa en dicho evento.

