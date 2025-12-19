Un corte de fibra óptica afectó servicios en Pinamar y Madariaga. TVC 5 S.A. explicó lo ocurrido y logró sostener parte de su programación.

Un corte en cables de fibra óptica ocurrido el jueves 18 de diciembre provocó la interrupción de servicios de internet, televisión digital y telefonía en Pinamar, General Madariaga y zonas aledañas. El incidente se produjo por una obra realizada con maquinaria pesada en la vía pública.

De acuerdo a fuentes locales, una retroexcavadora operada por personal de la Cooperativa de Agua y Luz de Pinamar (CALP) habría dañado accidentalmente un tendido troncal de fibra óptica perteneciente a proveedores de conectividad que abastecen a empresas de la región.

Entre las firmas afectadas se encuentra TVC 5 S.A., el operador de cable local. A través de un comunicado, la empresa explicó:

«La interrupción de nuestros servicios digitales (ISDTV) fue consecuencia directa del corte de los cables de fibra óptica de los proveedores que nos brindan conectividad. Esta situación afectó también a otras compañías del sector.»

A pesar de la contingencia, TVC 5 S.A. sostuvo parte de su prestación:

«Durante el incidente logramos mantener activos tanto nuestro paquete analógico tradicional como el sistema DIBOX, lo que permitió que muchos hogares conservaran acceso parcial a la programación.»

Restablecimiento progresivo

Las tareas de reparación se extendieron durante varias horas. Técnicos especializados trabajaron junto a los proveedores para restablecer los enlaces dañados. El servicio comenzó a normalizarse de forma paulatina entre la madrugada y la mañana del viernes 19.

Durante la interrupción, usuarios reportaron la caída de servicios tanto a través de redes sociales como en los canales oficiales de atención al cliente.

La situación evidenció la dependencia regional de ciertos tramos críticos de fibra óptica, que al verse comprometidos pueden generar impactos simultáneos en múltiples localidades y prestadores. Se registraron fallas en Cariló, Ostende y General Madariaga, además de Pinamar.

Por el momento, no se emitió un comunicado oficial por parte de los grandes operadores nacionales involucrados. No obstante, la información fue confirmada por medios locales y fuentes del sector.

Compartir