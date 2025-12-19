19 de diciembre de 2025

Gran Guitarreada con Mariana Santander y Amigos en Mar de Ajó | Los detalles

32 minutos atrás 0

La localidad de Mar de Ajó se prepara para vivir una noche a pura música con la «Gran guitarreada con Mariana Santander y amigos», que tendrá lugar este 20 de diciembre a las 21:00 hs.

El evento promete ser un encuentro cálido y festivo, donde el folclore y las canciones populares serán los protagonistas.

Para brindar todos los detalles sobre el repertorio y los artistas que la acompañarán en esta velada, se estableció comunicación con la reconocida cantautora local Mariana Santander en Radio Noticias.

Durante la entrevista, Mariana compartió su entusiasmo por esta nueva presentación y extendió la invitación a todos los amantes de la música tradicional para compartir una jornada inolvidable.

Dale play:

