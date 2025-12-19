Crece la alarma por estafas en alquileres en La Costa | Consejos para evitar dolores de cabeza

La Municipalidad de La Costa emitió recomendaciones para evitar estafas al alquilar alojamientos turísticos en la temporada. Qué advertencias brindan.

En el Partido de La Costa, la preocupación por las estafas relacionadas con alquileres temporarios de viviendas para vacacionar es un problema que se repite y parece intensificarse cada temporada. Familias y turistas que planean sus vacaciones enfrentan ofertas muy atractivas por internet, muchas de las cuales resultan ser fraudes.

En redes sociales de la zona atlántica circulan advertencias de personas que han denunciado perfiles que ofrecen alojamientos inexistentes o que nunca concretan la entrega de llaves tras recibir la seña, algo que se ha vuelto viral entre grupos de viajeros en plataformas como Facebook e Instagram.

Ante esta situación, desde la Municipalidad de La Costa, por medio de su área de prensa oficial, se difundió un listado de recomendaciones para alquilar de forma segura y evitar estafas durante la temporada de verano. El objetivo es brindar herramientas a quienes aún están planificando su estadía, con advertencias sobre los riesgos más frecuentes.

Recomendaciones de la Municipalidad

El comunicado oficial destaca que muchas estafas se concretan con perfiles que ofrecen propiedades a precios muy bajos o con poca información sobre su ubicación real, y que suelen operar fuera de canales establecidos. Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Verificá alojamientos habilitados en el listado oficial de turismo de La Costa, disponible en la web del distrito: https://www.lacosta.tur.ar

Desconfiá de ofertas que solo se gestionan por redes sociales sin contrato formal firmado o sin documentación respaldatoria.

Evitá pagar el total de la estadía por adelantado: lo aconsejable es reservar con un porcentaje menor y respaldado por comprobante bancario.

Comprobá la existencia real de la propiedad, por ejemplo, con herramientas como Google Maps o Street View.

Consultá la documentación del supuesto propietario o inmobiliaria antes de concretar cualquier operación.

Estas recomendaciones se suman a las alertas que también hicieron entidades profesionales, como martilleros y corredores públicos de la provincia, que advierten que en varios destinos de la Costa Atlántica se han registrado ofertas fraudulentas que utilizan fotos manipuladas o propiedades que no coinciden con la realidad.

¿Por qué el problema persiste?

Expertos en la materia coinciden en que, con el crecimiento del uso de las redes sociales para ofrecer alquileres y la alta demanda de alojamiento en temporada, se generan oportunidades para estafadores que aprovechan la ansiedad por conseguir un lugar para vacacionar. Las publicaciones que prometen propiedades a precios muy por debajo del promedio suelen ser el primer indicio de una posible estafa.

Consejos extra para el turista

Además de las recomendaciones oficiales, organizaciones de consumidores aconsejan:

Pedir referencias de huéspedes anteriores cuando sea posible.

Usar siempre contratos por escrito con cláusulas claras.

Consultar a inmobiliarias o profesionales matriculados, que ofrecen mayor respaldo legal.

Planificar con anticipación y chequear todas las fuentes disponibles es clave para evitar caer en fraudes que podrían arruinar las vacaciones previstas con tanto esfuerzo.

