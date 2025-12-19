El Consejo Escolar de La Costa lanzó redes sociales

El Consejo Escolar del Partido de La Costa anunció sus nuevas redes sociales institucionales. Informará sobre actividades educativas del distrito.

El Consejo Escolar del Partido de La Costa presentó sus nuevas redes sociales oficiales, con el objetivo de fortalecer la comunicación institucional y acercar a la comunidad educativa las distintas acciones que lleva adelante este organismo descentralizado.

Desde ahora, se podrá acceder a información actualizada sobre actividades, proyectos y gestiones a través de:

El Consejo Escolar depende de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la Provincia de Buenos Aires y tiene la responsabilidad de administrar los bienes y servicios del sistema educativo en el distrito. Entre sus funciones se encuentran la gestión de la infraestructura escolar y el mobiliario, en articulación con la Municipalidad de La Costa.

Los integrantes del consejo son elegidos por el voto popular en el mismo acto electoral en que se renuevan los cargos del Concejo Deliberante. En las últimas semanas, se produjo la asunción de nuevos consejeros, quienes iniciaron su mandato tras el recambio de autoridades.

El pasado 5 de diciembre, en el Jardín de Infantes N° 920 de Mar del Tuyú, juraron Candela López, María del Rosario Blasi y Federico Finocchiaro, representantes de Fuerza Patria.

“Estamos comprometidos en seguir fortaleciendo la educación pública del distrito con trabajo articulado y transparencia”, expresaron tras el acto.

El martes siguiente, los nuevos consejeros, junto a quienes asumieron en 2023 y la secretaria técnica Sandra Sánchez, mantuvieron una reunión de trabajo con el intendente Juan de Jesús, en la que definieron lineamientos de gestión de cara al ciclo 2026.

Nuevas autoridades del Consejo Escolar de La Costa:

Presidenta : María Candela López

: Vicepresidenta : María del Rosario Blasi

: Secretario : Federico Nicolás Finocchiaro

: Tesorero : Favio Zabala

: Vocal 1° : Gustavo Ferroni

: Vocal 2ª: Daniela Phillips

Compartir