Murieron 4 mujeres en incendio de un geriátrico en Mar del Plata

Un incendio en un geriátrico de Mar del Plata causó la muerte de 4 mujeres y dejó varios heridos. Policías y bomberos lograron evacuar a otras personas.

Un trágico incendio se desató en la madrugada de este miércoles en un geriátrico del centro de Mar del Plata, ubicado sobre la calle Jujuy al 1100, dejando un saldo de cuatro personas fallecidas y varios heridos, entre ellos personal policial y residentes.

Según informaron fuentes oficiales, el fuego se originó por causas que aún se investigan en el segundo piso del establecimiento Sagrada Familia, que contaba con 27 habitaciones. Las llamas se expandieron rápidamente, lo que obligó a una evacuación urgente llevada a cabo por dotaciones de bomberos, personal del SAME y efectivos de la Policía Bonaerense.

«La labor de los rescatistas fue clave para evitar más víctimas», indicaron voceros presentes en el operativo. No obstante, tres de las víctimas fallecieron dentro del lugar y una cuarta lo hizo en un hospital tras ser trasladada de urgencia.

Las personas fallecidas eran cuatro mujeres de 79, 80 y dos de 95 años, todas residentes del geriátrico. Otras personas resultaron heridas o afectadas por la inhalación de humo. Doce policías debieron ser asistidos en el Hospital Privado de Comunidad por intoxicación.

El edificio fue inspeccionado y controlado por varias dotaciones, mientras familiares de residentes se acercaban al lugar en búsqueda de información. Hasta el momento, no se difundieron datos sobre la causa del siniestro, aunque se confirmó que la investigación quedó a cargo de la fiscalía de turno.

La noticia generó consternación en toda la ciudad, especialmente entre familiares de adultos mayores que residen en instituciones similares. El hecho se encuentra en investigación y las autoridades trabajan para esclarecer cómo se inició el fuego y si hubo fallas estructurales o humanas.

