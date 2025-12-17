Clase magistral de Guillermo Torremare en Mar de Ajó

El abogado y referente de la APDH, Guillermo Torremare, brindó una clase magistral en Mar de Ajó sobre derechos humanos y su libro sobre desaparecidos.

En la jornada de ayer, la ciudad de Mar de Ajó fue escenario de una actividad profunda y reflexiva sobre memoria, verdad y justicia. El abogado y actual vicepresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Guillermo Torremare, brindó una clase magistral donde abordó temas clave vinculados a la historia reciente de la Argentina y al presente de los derechos humanos.

La exposición comenzó con un recorrido histórico sobre la fundación de la APDH en 1975, en el marco de un contexto regional convulsionado y con fuerte injerencia política de los Estados Unidos en América del Sur. Torremare repasó los motivos que llevaron a la creación del organismo y destacó a sus fundadores y referentes, como Alfredo Bravo, entre otros.

El eje de su intervención giró en torno a su libro “30 tresarroyenses desaparecidos”, escrito junto a Andrés Vergnano, con prólogo de Alfredo Bravo en su primera edición y de Adolfo Pérez Esquivel en la tercera. La obra, constantemente actualizada a partir de nuevas pruebas y testimonios judiciales, busca poner rostro, nombre e historia a los desaparecidos oriundos de Tres Arroyos, como forma de mantener vigente la memoria frente a lo que definió como “el delito permanente que es la desaparición forzada y el silencio de los perpetradores”.

Durante la charla, Torremare reflexionó también sobre los mecanismos de dominación del siglo XX y los del presente, donde —según expresó— “el represor ya no necesita matar para dominar, sino dejar morir”. Un concepto que abrió el debate sobre los actuales desafíos de los derechos humanos en la Argentina y la región.

La actividad invitó a repensar el destino de la Nación como sociedad que históricamente luchó por sus derechos fundamentales, y que aún hoy se enfrenta a nuevas formas de vulneración.

¿Quién es Guillermo Torremare?

Es abogado y magíster en Derechos Humanos .

. Tiene una larga trayectoria como defensor en causas por delitos de lesa humanidad.

Es querellante en juicios contra represores de la última dictadura y denunciante en causas por persecuciones ilegales, como las sufridas por el pueblo mapuche.

de la última dictadura y denunciante en causas por persecuciones ilegales, como las sufridas por el pueblo mapuche. Fue propuesto en octubre de 2025 como candidato a Defensor del Pueblo de la Nación .

. Representa a la APDH en causas emblemáticas, como el juicio Monte Pelloni .

en causas emblemáticas, como el juicio . Nació en Tres Arroyos y mantiene un fuerte compromiso con la memoria de los desaparecidos de su ciudad natal.

La presencia de Guillermo Torremare en Mar de Ajó dejó una huella en quienes asistieron a una jornada donde el pasado, el presente y el futuro de los derechos humanos se encontraron en un mismo espacio de reflexión.

Compartir