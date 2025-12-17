De Jesús destacó leyes sobre adopción y celulares en aula

El diputado Juan Pablo De Jesús resaltó en redes avances legislativos en Buenos Aires sobre adopción y regulación del uso de celulares en las escuelas.

En una publicación reciente en sus redes sociales, el diputado provincial Juan Pablo De Jesús compartió su balance sobre la última sesión de la Cámara de Diputados bonaerense, que se llevó a cabo en La Plata y trató temas sensibles como la agilización del proceso de adopción y la regulación del uso de celulares en las aulas.

«En la sesión de hoy de la Cámara de Diputados, seguimos avanzando en iniciativas que impactan de manera concreta en la vida de los bonaerenses», expresó el legislador, oriundo del Partido de La Costa.

Detalles sobre las leyes aprobadas

El posteo de De Jesús hace referencia a dos iniciativas que obtuvieron aval legislativo y que tienen impacto directo en políticas públicas vinculadas a la niñez y al sistema educativo.

✅ Ley de agilización del proceso de adopción

La Legislatura provincial aprobó una nueva norma que busca agilizar los procesos de adopción en territorio bonaerense. Entre sus puntos principales se destacan:

🔹 Reducción de los plazos administrativos, tanto en juzgados como en organismos estatales involucrados.

🔹 Mayor claridad en los pasos previos a la declaración de adoptabilidad del niño o niña.

🔹 Acompañamiento y orientación a personas o parejas interesadas en adoptar.

🔹 Adecuación de los procedimientos a lo establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación.

Con esta ley, se pretende dar mayor celeridad a los casos en que los niños ya no están bajo cuidado parental, evitando demoras prolongadas en la asignación de familias adoptantes.

📵 Regulación del uso de celulares en las escuelas

La otra iniciativa a la que hizo referencia el diputado tiene como eje la regulación del uso de dispositivos móviles en el ámbito escolar, en especial en el nivel primario. La ley establece:

❌ Prohibición del uso de celulares en clase, salvo que sea autorizado por el docente con fines pedagógicos.

🎓 Aplicación a los niveles de educación inicial y primaria de la provincia.

📢 Implementación de campañas de concientización sobre el uso responsable de pantallas.

⚖️ Facultades para que cada escuela establezca lineamientos internos de aplicación, siempre dentro del marco de la nueva normativa.

Según argumentaron los impulsores del proyecto, el objetivo es reducir distracciones, mejorar el rendimiento académico y cuidar la salud emocional de niños y niñas, promoviendo entornos escolares libres de interferencias digitales.

La sesión mencionada fue una de las últimas del año legislativo y sirvió para tratar proyectos con fuerte peso social. Desde su banca, Juan Pablo De Jesús destacó ambas medidas por su impacto en la educación y en la protección de derechos de la niñez en la provincia de Buenos Aires.

