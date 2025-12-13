El Instituto Ragazza presenta sus muestras de fin de año | Los detalles del evento

El Instituto Ragazza se prepara para cerrar su ciclo lectivo con la presentación de sus tradicionales muestras de fin de año, un evento que convoca a toda la comunidad a disfrutar del talento y el trabajo de sus estudiantes.

El espectáculo se llevará a cabo este domingo 14 de diciembre, y es la culminación del año de la institución donde se expondrán habilidades en danza y artes escénicas.

Para brindar todos los detalles sobre el show, la preparación de las alumnas y el balance del año académico, se estableció comunicación con Nora Tassa, profesora y directora del Instituto Ragazza, en Radio Noticias.

Tassa compartió los detalles de la próxima presentación y destacó el compromiso y la pasión de sus estudiantes.

La directora invitó al público a acercarse este domingo para presenciar la calidad artística de las jóvenes talentos del distrito.

Dale play:

Compartir