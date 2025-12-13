El Partido de La Costa se prepara para vivir otro fin de semana repleto de actividades culturales, artísticas y recreativas en distintas localidades del distrito. Desde cine, ferias y recitales, hasta teatro, muestras y peñas, la agenda se distribuye de viernes a domingo con propuestas para todos los gustos y edades.
En este informe especial de Radio Noticias Web, te contamos qué hacer en La Costa este 14 y 15 de diciembre.
SÁBADO 14 DE DICIEMBRE
Santa Teresita
- Navidad en mi Barrio, 7ª edición desde las 18.00 en el Parador Municipal (Costanera y calle 35): feria, música en vivo, pesebre viviente, encendido de árboles, visita de Papá Noel y sorteos.
- Muestra teatral “Yo sé perder”, Laboratorio Teatral, a las 20.00 en Lo de Juan y Emi (Calle 31 entre 7 y 8). Entrada a la gorra, con reserva previa al 115-323-2469.
- Santa Fiesta – Camino del Jagüel, desde las 18.00: conciertos de Mambo Méndez, Los Guayaberas y Melocotones Retro.
- Cine Yanel (Avenida 32 Nº 343):
- Sala I: Zootopia 2 a las 18:30 (3D castellano) y 20:30 (2D castellano), Noche de Paz, Noche de Horror (estreno 22:30, 2D castellano).
- Sala II: Five Nights At Freddy’s 2 a las 19:30 y 22:00 (2D castellano).
Lucila del Mar
- Peña y Baile de despedida de año a las 21:00 en el Centro de Jubilados Lucila del Mar (Corrientes y Mitre). Con Sonko Santiagueño y Mabel y Raúl. Bono colaboración: $3.000. Reservas al 2257-533517 / 2257-610809 / 2257-532819.
San Bernardo
- Cine Arenas (Chiozza Nº 1774):
- Sala I: Zootopia 2 a las 18:30 (2D castellano), 20:30 (3D castellano) y Noche de Paz, Noche de Horror (estreno 22:30, 2D castellano).
- Sala II: Five Nights At Freddy’s 2 a las 19:30 y 22:00 (2D castellano).
Mar de Ajó
- El Multi: Exposición “90 años de Mar de Ajó” de 10:00 a 21:00 en el Multicultural Mar de Ajó (Hipólito Yrigoyen y Sacconi). Artistas como Elías Calo, Franco Alberto Bongiannino y Adriana Varela Puebla participan de la muestra.
- Cine California (Hipólito Yrigoyen Nº 18):
- Sala I: Zootopia 2 a las 18:30 (3D castellano), 20:30 (2D castellano), Noche de Paz, Noche de Horror (estreno 22:30, 2D castellano).
- Sala II: Five Nights At Freddy’s 2 a las 19:30 y 22:00 (2D castellano).
DOMINGO 15 DE DICIEMBRE
Santa Teresita
- La Costa Classic Club: Autos clásicos y vuelos de bautismo a las 11.00 en Ruta 11, km 325. Entrada: un alimento no perecedero.
- FARCO – Muestra de arte costero a las 19:00 en el Espacio Expositivo Carabela (Avenida Costanera y 39). Continúa abierta la exposición con obras de artistas locales.
- Lili Meier – Narradora, cuentos a las 19:00 en el Espacio Expositivo Carabela.
- Santa Fiesta – Camino del Jagüel, desde las 18.00: función de circo, desfile de indumentaria, música en vivo con La 55 Rock, brindis de aniversario y cierre con Eros Arce DJ.
- Cine Yanel: repite programación.
Mar del Tuyú
- 10º Festival de Jazz de La Costa, a las 16:00 en la Casa de la Cultura y la Memoria (Calle 4 y 69). Con las presentaciones de Lio Biondelli, Gonzalo Lacava, Cooperativa Ska, Coisa Boa y Combo del Tuyú.
San Bernardo, Mar de Ajó, San Clemente
- Los cines continúan con la misma cartelera.
Una agenda llena de actividades para disfrutar en familia y con amigos
Este fin de semana, el Partido de La Costa ofrece una variada agenda cultural, con actividades para todas las edades. Desde el disfrute del cine hasta espectáculos musicales y teatrales, hay una opción para cada gusto. ¡No te pierdas esta oportunidad de vivir la cultura costera!