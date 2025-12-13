Cine, ferias, shows y más: todas las actividades para disfrutar este fin de semana en el Partido de La Costa. ¡Agendá todo lo que no te podés perder!

El Partido de La Costa se prepara para vivir otro fin de semana repleto de actividades culturales, artísticas y recreativas en distintas localidades del distrito. Desde cine, ferias y recitales, hasta teatro, muestras y peñas, la agenda se distribuye de viernes a domingo con propuestas para todos los gustos y edades.

En este informe especial de Radio Noticias Web, te contamos qué hacer en La Costa este 14 y 15 de diciembre.

SÁBADO 14 DE DICIEMBRE

Santa Teresita

Navidad en mi Barrio, 7ª edición desde las 18.00 en el Parador Municipal (Costanera y calle 35): feria, música en vivo, pesebre viviente, encendido de árboles, visita de Papá Noel y sorteos.

(Costanera y calle 35): feria, música en vivo, pesebre viviente, encendido de árboles, visita de Papá Noel y sorteos. Muestra teatral “Yo sé perder”, Laboratorio Teatral, a las 20.00 en Lo de Juan y Emi (Calle 31 entre 7 y 8). Entrada a la gorra, con reserva previa al 115-323-2469.

(Calle 31 entre 7 y 8). Entrada a la gorra, con reserva previa al 115-323-2469. Santa Fiesta – Camino del Jagüel, desde las 18.00: conciertos de Mambo Méndez, Los Guayaberas y Melocotones Retro.

Cine Yanel (Avenida 32 Nº 343): Sala I : Zootopia 2 a las 18:30 (3D castellano) y 20:30 (2D castellano), Noche de Paz, Noche de Horror (estreno 22:30, 2D castellano). Sala II : Five Nights At Freddy’s 2 a las 19:30 y 22:00 (2D castellano).



Lucila del Mar

Peña y Baile de despedida de año a las 21:00 en el Centro de Jubilados Lucila del Mar (Corrientes y Mitre). Con Sonko Santiagueño y Mabel y Raúl. Bono colaboración: $3.000. Reservas al 2257-533517 / 2257-610809 / 2257-532819.

San Bernardo

Cine Arenas (Chiozza Nº 1774): Sala I : Zootopia 2 a las 18:30 (2D castellano), 20:30 (3D castellano) y Noche de Paz, Noche de Horror (estreno 22:30, 2D castellano). Sala II : Five Nights At Freddy’s 2 a las 19:30 y 22:00 (2D castellano).



Mar de Ajó

El Multi: Exposición “90 años de Mar de Ajó” de 10:00 a 21:00 en el Multicultural Mar de Ajó (Hipólito Yrigoyen y Sacconi). Artistas como Elías Calo, Franco Alberto Bongiannino y Adriana Varela Puebla participan de la muestra.

(Hipólito Yrigoyen y Sacconi). Artistas como Elías Calo, Franco Alberto Bongiannino y Adriana Varela Puebla participan de la muestra. Cine California (Hipólito Yrigoyen Nº 18): Sala I : Zootopia 2 a las 18:30 (3D castellano), 20:30 (2D castellano), Noche de Paz, Noche de Horror (estreno 22:30, 2D castellano). Sala II : Five Nights At Freddy’s 2 a las 19:30 y 22:00 (2D castellano).



DOMINGO 15 DE DICIEMBRE

Santa Teresita

La Costa Classic Club: Autos clásicos y vuelos de bautismo a las 11.00 en Ruta 11, km 325 . Entrada: un alimento no perecedero.

. Entrada: un alimento no perecedero. FARCO – Muestra de arte costero a las 19:00 en el Espacio Expositivo Carabela (Avenida Costanera y 39). Continúa abierta la exposición con obras de artistas locales.

(Avenida Costanera y 39). Continúa abierta la exposición con obras de artistas locales. Lili Meier – Narradora, cuentos a las 19:00 en el Espacio Expositivo Carabela .

. Santa Fiesta – Camino del Jagüel, desde las 18.00: función de circo, desfile de indumentaria, música en vivo con La 55 Rock, brindis de aniversario y cierre con Eros Arce DJ .

. Cine Yanel: repite programación.

Mar del Tuyú

10º Festival de Jazz de La Costa, a las 16:00 en la Casa de la Cultura y la Memoria (Calle 4 y 69). Con las presentaciones de Lio Biondelli, Gonzalo Lacava, Cooperativa Ska, Coisa Boa y Combo del Tuyú.

San Bernardo, Mar de Ajó, San Clemente

Los cines continúan con la misma cartelera.

Una agenda llena de actividades para disfrutar en familia y con amigos

Este fin de semana, el Partido de La Costa ofrece una variada agenda cultural, con actividades para todas las edades. Desde el disfrute del cine hasta espectáculos musicales y teatrales, hay una opción para cada gusto. ¡No te pierdas esta oportunidad de vivir la cultura costera!

