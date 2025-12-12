Los alcances de la Flexibilización Laboral de Milei

El gobierno de Javier Milei ha impulsado una profunda reforma laboral cuyo eje central es la flexibilización del mercado de trabajo en Argentina. Este paquete de medidas busca modificar aspectos sustanciales de la legislación laboral vigente, incluyendo cambios en las indemnizaciones por despido, la simplificación de contratos y la desregulación de ciertos aspectos de la relación entre empleadores y empleados.

El objetivo declarado de esta flexibilización es dinamizar la economía, reducir los costos laborales para las empresas y fomentar la creación de empleo registrado, aunque ha generado amplio debate y preocupación en los sectores sindicales.

Para analizar el impacto y el alcance de estas modificaciones, se estableció comunicación con Rodrigo Lescano, periodista especializado en el mundo del trabajo, en Radio Noticias.

Lescano explicó en detalle los puntos clave de la reforma y analizó el contexto histórico.

Los detalles:

