12 de diciembre de 2025

Vuelve la feria «La Costa Vinos» al Hotel Latinoamericano de Mar de Ajó

Vuelve la esperada feria «La Costa Vinos», un encuentro dedicado a la degustación de etiquetas de alta gama que se realizará hoy, viernes 12 de diciembre, en el Hotel Latinoamericano de Mar de Ajó. Este evento se ha consolidado como una cita ineludible para los amantes del buen vino y la gastronomía en el Partido de La Costa.

La feria ofrecerá a los asistentes la oportunidad de conocer la producción de diversas bodegas, realizar catas guiadas y disfrutar de un ambiente distinguido, abriendo sus puertas desde las 19:30 hasta las 23:30 horas.

Para conocer en detalle la propuesta de esta nueva edición y el rol del hotel como anfitrión, se estableció comunicación con Mónica Portela, titular del Hotel Latinoamericano de Mar de Ajó, en Radio Noticias.

Portela brindó un panorama sobre la organización, el tipo de bodegas que estarán presentes y la expectativa de convocatoria.

